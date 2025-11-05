logo_ukra

Головна Новини Суспільство події США терміново звернулися до ООН: проти кого терміново просять зняти санкції
commentss НОВИНИ Всі новини

США терміново звернулися до ООН: проти кого терміново просять зняти санкції

За інформацією Reuters, США просять ООН зняти санкції з президента Сирії на тлі його візиту до Білого дому

5 листопада 2025, 10:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США запропонували проект резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає скасування санкцій щодо президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, який має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі наступного понеділка. Про це пише інформагентство Reuters після ознайомлення із документом.

США терміново звернулися до ООН: проти кого терміново просять зняти санкції

ООН. Фото: з відкритих джерел

Проект резолюції також передбачає зняття санкцій із міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Поки що немає ясності, коли документ винесуть на голосування. Для ухвалення резолюції необхідно як мінімум дев'ять голосів "за" та відсутність вето з боку Росії, Китаю, США, Франції чи Великобританії.

Вашингтон вже кілька місяців закликає 15 членів Ради безпеки пом'якшити санкції проти Сирії.

Після 13 років громадянської війни президента Сирії Башара Асада було повалено в грудні в результаті блискавичної наступальної операції повстанських сил під керівництвом ісламістської організації "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ).

ХТШ була офіційним крилом Аль-Каїди у Сирії до розриву стосунків у 2016 році. З травня 2014 року ця група знаходиться у списку санкцій Ради Безпеки ООН щодо Аль-Каїди та Ісламської держави.

Ряд членів ХТШ також перебувають під санкціями ООН – забороною на поїздки, заморожуванням активів та ембарго на постачання зброї.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство фінансів США пом'якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії та дозволивши операції, пов'язані з літаком самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".



