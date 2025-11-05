США терміново звернулися до ООН: проти кого терміново просять зняти санкції

США запропонували проект резолюції Ради Безпеки ООН, який передбачає скасування санкцій щодо президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, який має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі наступного понеділка. Про це пише інформагентство Reuters після ознайомлення із документом.

ООН. Фото: з відкритих джерел

Проект резолюції також передбачає зняття санкцій із міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Поки що немає ясності, коли документ винесуть на голосування. Для ухвалення резолюції необхідно як мінімум дев'ять голосів "за" та відсутність вето з боку Росії, Китаю, США, Франції чи Великобританії.

Вашингтон вже кілька місяців закликає 15 членів Ради безпеки пом'якшити санкції проти Сирії.

Після 13 років громадянської війни президента Сирії Башара Асада було повалено в грудні в результаті блискавичної наступальної операції повстанських сил під керівництвом ісламістської організації "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ).

ХТШ була офіційним крилом Аль-Каїди у Сирії до розриву стосунків у 2016 році. З травня 2014 року ця група знаходиться у списку санкцій Ради Безпеки ООН щодо Аль-Каїди та Ісламської держави.

Ряд членів ХТШ також перебувають під санкціями ООН – забороною на поїздки, заморожуванням активів та ембарго на постачання зброї.

