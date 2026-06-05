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Магнітний шторм на вихідні: озвучено приголомшливий прогноз про небезпеку

Причиною стали сильні сонячні спалахи та корональні викиди маси, що спрямовані на Землю

5 червня 2026, 15:55
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Клименко Елена

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6–7 червня 2026 року. Геомагнітні бурі оцінюються за К-індексом, який коливається від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніше збурення магнітного поля Землі, а відповідно — більший вплив на людей, техніку та комунікаційні системи.

Магнітний шторм на вихідні: озвучено приголомшливий прогноз про небезпеку

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

У суботу, 6 червня, очікується підвищена сонячна активність, що може викликати магнітну бурю з К-індексом 5. Цей рівень відноситься до помірно сильних геомагнітних збурень та здатен впливати на самопочуття метеозалежних людей. Фахівці радять у період таких коливань уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, більше відпочивати та уважно стежити за здоров’ям.

У неділю, 7 червня, сонячна активність почне знижуватися, однак геомагнітна ситуація ще залишатиметься дещо нестабільною. Вплив залишкових ефектів бурі можуть відчувати лише чутливі люди, але інтенсивність магнітних коливань буде значно меншою, ніж у попередній день. 

За прогнозами експертів, до початку нового тижня магнітосфера Землі поступово повернеться до спокійнішого стану, а ризик сильних геомагнітних збурень істотно зменшиться. Це означає, що системи зв’язку, енергетики та навігації знову працюватимуть стабільно, а здоров’я метеочутливих людей меншою мірою буде піддаватися негативному впливу. 

Портал "Коментарі" писав, що Сонце продемонструвало різке зростання активності, випустивши протягом однієї доби одразу три потужні сонячні спалахи, які супроводжувалися корональними викидами маси (КВМ). 



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