Магнитный шторм на выходные: озвучен ошеломляющий прогноз об опасности

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-7 июня 2026 года. Геомагнитные бури оцениваются по К-индексу , который колеблется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее возмущение магнитного поля Земли, а соответственно большее влияние на людей, технику и коммуникационные системы .

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

В субботу, 6 июня, ожидается повышенная солнечная активность , что может вызвать магнитную бурю с К-индексом 5. Этот уровень относится к умеренно сильным геомагнитным возмущениям и способен влиять на самочувствие метеозависимых людей . Специалисты советуют в период таких колебаний избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок , больше отдыхать и следить за здоровьем.

В воскресенье, 7 июня, солнечная активность начнет снижаться, однако геомагнитная ситуация еще будет оставаться несколько нестабильной. Воздействие остаточных эффектов бури могут испытывать только чувствительные люди, но интенсивность магнитных колебаний будет значительно меньше, чем в предыдущий день.

По прогнозам экспертов, к началу новой недели магнитосфера Земли постепенно вернется в более спокойное состояние, а риск сильных геомагнитных возмущений существенно снизится. Это означает, что системы связи, энергетики и навигации будут снова работать стабильно, а здоровье метеочувствительных людей в меньшей степени будет подвергаться негативному влиянию.

Портал "Комментарии" писал , что Солнце продемонстрировало резкий рост активности, выпустив в течение одних суток сразу три мощных солнечных вспышки, сопровождавшихся корональными выбросами массы (КВМ).