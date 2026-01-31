Магнітні бурі на порозі: що чекає на Землю в неділю, 1 лютого, та як врятувати самопочуття

У неділю, 1 лютого 2026 року, Сонце подарує Землі спокійну активність, але метеозалежним людям все одно варто бути обережними. За прогнозом Метеоагенту, К-індекс – 1,7, що відповідає зеленому рівню, тобто магнітна буря практично не очікується. Проте знання про магнітні бурі завжди корисне, адже навіть невеликі коливання магнітного поля можуть впливати на сон, настрій та роботу серцево-судинної системи.

Магнітні бурі 1 лютого – прогноз та поради для метеозалежних

За останні 24 години на Сонці зафіксували 10 спалахів класу С – ці спалахи не завдають суттєвої шкоди, але нагадують про постійний рух енергії у нашій зірці. Кількість сонячних плям – 17, ймовірність спалаху класу М – 10%, а класу Х – 1%. Геомагнітний малий шторм може трапитися лише в 10% випадків, а великий – практично малоймовірний (1%).

Хоча цей день обіцяє спокій, медики наголошують: навіть слабкі магнітні бурі можуть викликати дискомфорт у людей з метеозалежністю, гіпертоніків та осіб із проблемами серця. Основні прояви – головний біль, слабкість, дратівливість, підвищена стомлюваність.

Експерти радять дотримуватися простих правил, щоб мінімізувати негативний вплив магнітного поля:

Уникайте фізичного перенавантаження та інтенсивних тренувань. Не приймайте важливих рішень і не підписуйте документи. Уникайте стресів, конфліктів та сильних емоцій. Обмежте каву, енергетики та алкоголь. Не переїдайте, особливо жирною та важкою їжею. Подбайте про сон та відпочинок, уникайте перевтоми. Робіть перерви під час роботи за екранами комп’ютера чи телефона. Слухайте своє самопочуття: головний біль, запаморочення та слабкість – сигнал діяти. Не відкладайте звернення до лікаря при поганому самопочутті. Контролюйте тиск і пульс, особливо при серцевих проблемах.

Цікаво, що магнітні бурі виникають через сонячний вітер – потік заряджених частинок від Сонця, який взаємодіє з магнітним полем Землі. У сильних бурях це призводить до полярних сяйв у високих широтах, а слабкі коливання проявляються лише у самопочутті людей.

Тому навіть якщо прогноз обіцяє зелену зону, знання про магнітні бурі та прості заходи безпеки допоможуть зберегти здоров’я, сон і настрій. А ще – це чудова можливість дізнатися, як наша планета реагує на активність Сонця і як маленькі космічні явища впливають на повсякденне життя.

