Магнитные бури на пороге: что ждет Землю в воскресенье, 1 февраля, и как спасти самочувствие

В воскресенье, 1 февраля 2026 года, Солнце подарит Земле спокойную активность, но метеозависимым людям все равно следует быть осторожными. По прогнозу Метеоагента, К-индекс – 1,7, что соответствует зеленому уровню, то есть магнитная буря практически не ожидается. Однако знание о магнитных бурях всегда полезно, ведь даже небольшие колебания магнитного поля могут влиять на сон, настроение и работу сердечно-сосудистой системы.

Магнитные бури 1 февраля – прогноз и советы для метеозависимых

За последние 24 часа на Солнце зафиксировали 10 вспышек класса С – эти вспышки не наносят существенного вреда, но напоминают о постоянном движении энергии в нашей звезде. Количество солнечных пятен – 17, вероятность вспышки класса М – 10%, а класса Х – 1%. Геомагнитный малый шторм может случиться только в 10% случаев, а большой – практически маловероятен (1%).

Хотя этот день обещает покой, медики отмечают: даже слабые магнитные бури могут вызвать дискомфорт у людей с метеозависимостью, гипертоников и лиц с проблемами сердца. Основные проявления – головная боль, слабость, раздражительность, повышенная утомляемость.

Эксперты советуют соблюдать простые правила, чтобы минимизировать негативное влияние магнитного поля:

Избегайте физической перегрузки и интенсивных тренировок. Не принимайте важные решения и не подписывайте документы. Избегайте стрессов, конфликтов и сильных эмоций. Ограничь кофе, энергетики и алкоголь. Не переедайте, особенно жирной и тяжелой пищей. Позаботьтесь о сне и отдыхе, избегайте переутомления. Делайте перерывы во время работы на экране компьютера или телефона. Слушайте свое самочувствие: головные боли, головокружение и слабость – сигнал действовать. Не откладывайте обращение к врачу при плохом самочувствии. Контролируйте давление и пульс, особенно при сердечных проблемах.

Интересно, что магнитные бури возникают из-за солнечного ветра – потока заряженных частиц от Солнца, взаимодействующего с магнитным полем Земли. В сильных бурях это приводит к полярным сияниям в высоких широтах, а слабые колебания проявляются только в самочувствии людей.

Поэтому даже если прогноз обещает зеленую зону, знания о магнитных бурях и простых мерах безопасности помогут сохранить здоровье, сон и настроение. А еще это прекрасная возможность узнать, как наша планета реагирует на активность Солнца и как маленькие космические явления влияют на повседневную жизнь.

Читайте также в "Комментариях" прогноз погоды на завтра, 1 февраля.