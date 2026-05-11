Магнітні бурі будуть три дні поспіль: чого чекати від Сонця 11–13 травня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив оновлений прогноз щодо сонячної та геомагнітної активності на період 11–13 травня 2026 року.

Геомагнітні збурення зазвичай оцінюються за К-індексом у діапазоні від 2 до 9. Чим вищий цей показник, тим інтенсивнішою є магнітна буря і тим відчутнішим може бути її вплив як на технічні системи, так і на самопочуття людей.

Згідно з поточними розрахунками, упродовж понеділка, вівторка та середи, 11–13 травня, суттєвих проявів сонячної активності не очікується. Прогнозується спокійний геомагнітний фон із незначними коливаннями, де К-індекс перебуватиме на рівні 2–3. Такий стан відповідає "зеленому" рівню активності та вважається типовим і безпечним для магнітосфери Землі.

У цей період не передбачається різких стрибків чи формування потужних магнітних бур. Атмосфера залишатиметься стабільною, що створює сприятливі умови для щоденної діяльності — роботи, фізичних навантажень, подорожей і відпочинку без додаткового навантаження на організм.

Водночас фахівці наголошують, що подібні прогнози не є остаточними. Дані щодо сонячної активності регулярно оновлюються приблизно кожні три години, оскільки ситуація на Сонці може швидко змінюватися. Найбільш точними вважаються короткострокові прогнози, розраховані на найближчу добу, тоді як довші періоди мають орієнтовний характер і можуть коригуватися залежно від нових спостережень.

Портал "Коментарі" писав, що 8 травня 2026 року геомагнітна обстановка буде переважно нестабільною, проте без очікуваних сильних магнітних бур планетарного масштабу. За даними NOAA SWPC, максимальний трьохгодинний індекс Kp у період 7–9 травня прогнозується на рівні близько 4,33, що не досягає порогу офіційної геомагнітної бурі.