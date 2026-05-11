Магнитные бури будут три дня подряд: чего ждать от Солнца 11-13 мая

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на период 11–13 мая 2026 года.

Геомагнитные возмущения обычно оцениваются по К-индексу в диапазоне от 2 до 9. Чем выше этот показатель, тем интенсивнее магнитная буря и тем ощутимее может быть ее влияние как на технические системы, так и на самочувствие людей.

Согласно текущим расчетам, в понедельник, вторник и среду, 11–13 мая, существенных проявлений солнечной активности не ожидается. Прогнозируется спокойный геомагнитный фон с незначительными колебаниями, где К-индекс будет на уровне 2-3. Такое состояние соответствует зеленому уровню активности и считается типичным и безопасным для магнитосферы Земли.

В этот период не предполагается резких скачков или формирования мощных магнитных бурь. Атмосфера будет оставаться стабильной, что создает благоприятные условия для ежедневной деятельности – работы, физических нагрузок, путешествий и отдыха без дополнительной нагрузки на организм.

В то же время специалисты отмечают, что подобные прогнозы не окончательны. Данные по солнечной активности регулярно обновляются примерно каждые три часа, поскольку ситуация на Солнце может быстро меняться. Наиболее точными считаются краткосрочные прогнозы, рассчитанные на ближайшие сутки, тогда как более длинные периоды носят ориентировочный характер и могут корректироваться в зависимости от новых наблюдений.

Портал "Комментарии" писал, что 8 мая 2026 года геомагнитная обстановка будет преимущественно нестабильной, однако без ожидаемых сильных магнитных бурь планетарного масштаба. По данным NOAA SWPC, максимальный трехчасовой индекс Kp в период 7–9 мая прогнозируется на уровне около 4,33, что не достигает порога официальной геомагнитной бури.