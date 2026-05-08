Магнітний шторм 8 травня: озвучено нове застереження щодо активності на Сонці

8 травня 2026 року геомагнітна обстановка буде переважно нестабільною, проте без очікуваних сильних магнітних бур планетарного масштабу. За даними NOAA SWPC, максимальний трьохгодинний індекс Kp у період 7–9 травня прогнозується на рівні близько 4,33, що не досягає порогу офіційної геомагнітної бурі.

Водночас можливі короткочасні піки активності G1–G2 у пізні години 7 травня та протягом 8 травня, спричинені високошвидкісним потоком сонячного вітру з корональної діри. Для більшості людей такий рівень коливань не становить серйозної загрози, але метеочутливі особи можуть відчувати втому, сонливість, перепади настрою чи невеликий дискомфорт. Тому в цей день варто планувати спокійні справи та уникати надмірного фізичного або емоційного навантаження.

Прогноз на 8 травня свідчить про слабке або помірне збурення магнітного поля Землі, без сильних магнітних бур. Найвищі значення індексу Kp очікуються вночі та рано вранці за всесвітнім часом: у проміжку 03:00–06:00 UTC Kp може досягти 4,00. Увечері ймовірне повторне помірне підвищення до Kp 3,67, що відповідає нестійкому геомагнітному фону. Протягом дня індекс Kp, за триденним прогнозом, коливатиметься від 2,33 до 4,00. Це означає, що серйозних порушень у роботі техніки чи стані здоров’я більшості людей очікувати не варто, проте короткі періоди дискомфорту можуть виникати, особливо у метеочутливих осіб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що середина тижня, а саме 7 травня, принесе на Землю слабку магнітну бурю. Такі дані надали фахівці Британської геологічної служби. Хоча наслідки попередніх викидів корональної маси вже почали знижувати свою активність, сьогодні нашу планету зачепить високошвидкісний потік частинок, що виходить із невеликої корональної діри в центрі сонячного диска.