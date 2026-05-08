Магнитный шторм 8 мая: озвучена новая оговорка об активности на Солнце

8 мая 2026 г. геомагнитная обстановка будет преимущественно нестабильной, однако без ожидаемых сильных магнитных бурь планетарного масштаба. По данным NOAA SWPC, максимальный трехчасовой индекс Kp в период 7–9 мая прогнозируется на уровне около 4,33, что не достигает порога официальной геомагнитной бури.

В то же время возможны кратковременные пики активности G1–G2 в поздние часы 7 мая и в течение 8 мая, вызванные высокоскоростным потоком солнечного ветра из корональной дыры. Для большинства людей такой уровень колебаний не представляет серьезной угрозы, но метеочувствительные лица могут испытывать усталость, сонливость, перепады настроения или небольшой дискомфорт. Поэтому в этот день следует планировать спокойные дела и избегать чрезмерной физической или эмоциональной нагрузки.

Прогноз на 8 мая свидетельствует о слабом или умеренном возмущении магнитного поля Земли, без сильных магнитных бурь. Самые высокие значения индекса Kp ожидаются ночью и ранним утром по всемирному времени: в промежутке 03:00–06:00 UTC Kp может достигнуть 4,00. Вечером возможно повторное умеренное повышение до Kp 3,67, что соответствует неустойчивому геомагнитному фону. В течение дня индекс Kp, по трехдневному прогнозу, будет колебаться от 2,33 до 4,00. Это означает, что серьезных нарушений в работе техники или состоянии здоровья большинства людей ожидать не стоит, однако короткие периоды дискомфорта могут возникать, особенно у метеочувствительных лиц.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что середина недели, а именно 7 мая, принесет на Землю слабую магнитную бурю. Такие данные предоставили специалисты Британской геологической службы. Хотя последствия предыдущих выбросов корональной массы уже начали снижать свою активность, сегодня нашу планету коснутся высокоскоростного потока частиц, выходящего из небольшой корональной дыры в центре солнечного диска.