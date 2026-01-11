Магнітна буря накриє Україну в понеділок: кому 12 січня стане найважче

У понеділок, 12 січня 2026 року, Земля опиниться під впливом слабкої або помірної магнітної бурі. За попередніми прогнозами, геомагнітна активність сягатиме рівня Kp 3–4, із можливими короткочасними піками. Хоча мова не йде про екстремальні явища, фахівці попереджають: для метеозалежних людей цей день може виявитися непростим.

Геомагнітні коливання вже на порозі — метеозалежним варто підготуватися заздалегідь

Про це повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Експерти наголошують, що навіть помірні коливання магнітного поля здатні впливати на нервову та серцево-судинну системи, особливо в умовах загального стресу, морозів і втоми.

Якою буде магнітна буря 12 січня

За прогнозами, упродовж дня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Сонячна активність загалом залишатиметься невисокою, проте не виключені окремі спалахи середнього класу. Інтенсивність збурень залежатиме від швидкості сонячного вітру та напрямку міжпланетного магнітного поля, тому дані ще можуть коригуватися.

Очікувані показники на 12 січня:

імовірність слабкого геомагнітного шторму — близько 15% ;

імовірність сильного шторму — приблизно 1% ;

ймовірність сонячного спалаху М-класу — 15% ;

ймовірність спалаху Х-класу — 1% ;

кількість сонячних плям — близько 25.

Фахівці зазначають: такі бурі не вважаються небезпечними, однак можуть бути відчутними для певних груп населення.

Як магнітна буря впливає на самопочуття

Найчастіше на геомагнітні коливання реагують метеозалежні люди, а також ті, хто має хронічні захворювання. Серед найпоширеніших симптомів:

головний біль та відчуття "тиску" в скронях;

втома, апатія, зниження концентрації;

дратівливість і перепади настрою;

порушення сну;

коливання артеріального тиску;

загострення серцево-судинних проблем.

Лікарі наголошують, що помірна магнітна буря 12 січня не повинна спричинити серйозних ускладнень, однак у поєднанні з морозами, нестачею світла та загальним фізичним виснаженням вона може відчуватися сильніше.

Поради на день магнітної бурі

Фахівці радять у понеділок:

уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень;

пити достатню кількість води;

не зловживати кавою та алкоголем;

лягати спати раніше та дотримуватися режиму дня;

людям із серцево-судинними захворюваннями — уважно контролювати тиск і за потреби мати під рукою призначені лікарем препарати.

Попри відсутність серйозних загроз, уважність до власного самопочуття 12 січня буде не зайвою. Магнітні бурі — явище тимчасове, але їхній вплив у складний зимовий період може відчуватися гостріше.

