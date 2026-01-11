Магнитная буря накроет Украину в понедельник: кому 12 января станет тяжелее всего

В понедельник, 12 января 2026 года , Земля окажется под влиянием слабой или умеренной магнитной бури . По предварительным прогнозам, геомагнитная активность будет достигать уровня Kp 3–4 с возможными кратковременными пиками. Хотя речь не идет об экстремальных явлениях, специалисты предупреждают: для метеозависимых людей этот день может оказаться непростым .

Геомагнитные колебания уже на пороге — метеозависимым следует подготовиться заранее

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Эксперты отмечают, что даже умеренные колебания магнитного поля способны влиять на нервную и сердечно-сосудистую системы, особенно в условиях общего стресса, морозов и усталости.

Какой будет магнитная буря 12 января

По прогнозам, в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня . Солнечная активность будет оставаться невысокой, однако не исключены отдельные вспышки среднего класса. Интенсивность возмущений будет зависеть от скорости солнечного ветра и направления межпланетного магнитного поля, поэтому данные могут корректироваться.

Ожидаемые показатели на 12 января:

вероятность слабого геомагнитного шторма — около 15% ;

вероятность сильного шторма — примерно 1% ;

вероятность солнечной вспышки М-класса — 15% ;

вероятность вспышки Х-класса — 1% ;

количество солнечных пятен – около 25 .

Специалисты отмечают: такие бури не считаются опасными , однако могут ощущаться для определенных групп населения.

Как магнитная буря влияет на самочувствие

Чаще всего на геомагнитные колебания реагируют метеозависимые люди , а также имеющие хронические заболевания. Среди наиболее распространенных симптомов:

головная боль и ощущение "давления" в висках;

усталость, апатия, понижение концентрации;

раздражительность и перепады настроения;

нарушение сна;

колебания АД;

обострение сердечно-сосудистых проблем.

Врачи отмечают, что умеренная магнитная буря 12 января не должна повлечь за собой серьезных осложнений , однако в сочетании с морозами, недостатком света и общим физическим истощением она может ощущаться сильнее.

Советы на день магнитной бури

Специалисты советуют в понедельник:

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

пить достаточное количество воды;

не злоупотреблять кофе и алкоголем;

ложиться спать раньше и соблюдать режим дня;

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями – внимательно контролировать давление и при необходимости иметь под рукой назначенные врачом препараты.

Несмотря на отсутствие серьезных угроз, внимательность к собственному самочувствию 12 января будет не лишней . Магнитные бури – явление временное, но их влияние в сложный зимний период может ощущаться острее.

