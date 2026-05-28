Магнітна буря 28 травня буде нестерпною: кому потрібно бути вкрай обережним

28 травня фахівці прогнозують підвищення геомагнітної активності, причиною якої стала посилена сонячна активність протягом останніх днів. За попередніми оцінками, геомагнітний індекс може досягти рівня Kp 3–4. Це свідчить про слабку або помірну магнітну бурю, яка не становить серйозної небезпеки, однак може позначитися на самопочутті окремих людей.

Фото: з відкритих джерел

Експерти наголошують, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися навіть протягом доби. Сонячна активність залишається нестабільною, тому остаточна сила геомагнітних коливань залежатиме від подальших процесів на Сонці. Саме тому рекомендується стежити за оновленими прогнозами ближче до 28 травня.

Під час магнітних бур люди нерідко скаржаться на погіршення загального стану. Найбільше зміни можуть відчути метеочутливі люди, а також ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою. Серед найпоширеніших симптомів — головний біль, сонливість, швидка втомлюваність, дратівливість та зниження концентрації уваги. У деяких випадках можливі коливання артеріального тиску або відчуття слабкості.

Лікарі радять у такі дні уважніше ставитися до свого організму та не перевантажувати себе фізично чи емоційно. Важливо дотримуватися нормального режиму сну, більше відпочивати та пити достатню кількість води. Також бажано обмежити надмірне вживання кави, енергетичних напоїв та алкоголю, оскільки вони можуть посилити неприємні симптоми.

Для полегшення самопочуття корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та помірна фізична активність без перевтоми. Людям, схильним до головного болю, рекомендують менше часу проводити перед екранами смартфонів і комп’ютерів. Спокійний ритм дня та відсутність стресу допоможуть легше пережити період геомагнітних коливань.

Портал "Коментарі" вже писав, що 25 травня фахівці прогнозують підвищення сонячної активності, яке може вплинути на геомагнітну ситуацію на Землі. За інформацією американських дослідників NOAA, очікується магнітна буря рівня G1, що класифікується як слабка. Індекс геомагнітної активності Kp може досягти значень 4–5 балів. Це означає, що у деяких регіонах можливі помірні магнітні коливання, особливо у високих широтах, де ризик збурень значно вищий.