Чи буде мегашторм 26 травня: озвучено несподіваний прогноз активності Сонця

25 травня фахівці прогнозують підвищення сонячної активності, яке може вплинути на геомагнітну ситуацію на Землі. За інформацією американських дослідників NOAA, очікується магнітна буря рівня G1, що класифікується як слабка. Індекс геомагнітної активності Kp може досягти значень 4–5 балів. Це означає, що у деяких регіонах можливі помірні магнітні коливання, особливо у високих широтах, де ризик збурень значно вищий.

Фото: з відкритих джерел

Українські експерти також попереджають про тривалі геомагнітні коливання, які можуть тривати з 25 до 26 травня. За попередніми оцінками, активність залишатиметься помірною, однак окремі сплески здатні викликати короткочасне погіршення самопочуття у метеозалежних людей. Попри це, потужних магнітних штормів у найближчий період не очікується. Вчені зазначають, що сонячний вітер після нещодавніх спалахів на Сонці все ж може посилити вплив на магнітосферу планети.

Магнітні бурі навіть слабкого рівня здатні позначатися на стані здоров’я. Найчастіше люди скаржаться на головний біль, втому, безсоння, перепади настрою та коливання артеріального тиску. Особливо чутливими до таких змін залишаються люди похилого віку, пацієнти із серцево-судинними захворюваннями та ті, хто має хронічні хвороби. Іноді можуть виникати й незначні технічні проблеми — короткі перебої у роботі GPS-навігації або радіозв’язку.

Щоб легше перенести період геомагнітної активності, лікарі радять дотримуватися простих правил. Варто підтримувати водний баланс і пити достатньо чистої води, обмежити вживання кави та алкоголю, уникати нервового перенапруження і більше часу проводити на свіжому повітрі. Корисними будуть легкі фізичні навантаження, здорове харчування та повноцінний сон. Також важливо контролювати артеріальний тиск і не пропускати прийом призначених препаратів.

"Коментарі" вже писали, що прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25–27 травня 2026 року оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.