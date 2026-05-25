Чого чекати від магнітних бур 25–27 травня: детальний прогноз

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25–27 травня 2026 року оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі оцінюють за шкалою К-індексу — від 2 до 9, де нижчі значення відповідають спокійній ситуації, а вищі свідчать про сильніші збурення магнітного поля Землі. Чим вищий К-індекс, тим відчутнішими можуть бути наслідки для роботи технічних систем, супутникового зв’язку та самопочуття метеочутливих людей.

У період з понеділка по середу, 25–27 травня, очікується переважно низький рівень сонячної активності. За оцінками фахівців, геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною, без суттєвих коливань або потужних магнітних бур. Магнітосфера Землі перебуватиме в межах норми, що означає відсутність значних збурень або тривалих періодів нестабільності.

Таким чином, початок тижня буде сприятливим для звичного ритму життя. У цей час можна без особливих обмежень планувати роботу, фізичну активність, поїздки та відпочинок, оскільки серйозних впливів космічної погоди не прогнозується.

Водночас експерти наголошують, що подібні прогнози можуть оновлюватися. Дані щодо сонячної активності переглядаються приблизно кожні три години, адже ситуація на Сонці є динамічною і може змінюватися досить швидко. Найбільш точними вважаються прогнози на найближчу добу, тоді як більш віддалені оцінки мають орієнтовний характер і можуть коригуватися залежно від нових спостережень.

"Коментарі" вже писали, що перед вихідними геомагнітна обстановка залишатиметься стабільною — магнітних бур найближчими днями не прогнозується, повідомляє Британська геологічна служба.