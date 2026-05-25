Чего ждать от магнитных бурь 25–27 мая: подробный прогноз

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 мая 2026 обнародовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури оценивают по шкале К-индекса — от 2 до 9, где более низкие значения соответствуют спокойной ситуации, а более высокие свидетельствуют о более сильных возмущениях магнитного поля Земли. Чем выше К-индекс, тем ощутимее могут быть последствия для работы технических систем, спутниковой связи и самочувствия метеочувствительных людей.

В период с понедельника по среду, 25-27 мая, ожидается преимущественно низкий уровень солнечной активности. По оценкам специалистов, геомагнитная ситуация будет оставаться стабильной, без существенных колебаний или мощных магнитных бурь. Магнитосфера Земли будет находиться в пределах нормы, что означает отсутствие значительных возмущений или длительных периодов нестабильности.

Таким образом, начало недели будет благоприятным для привычного ритма жизни. В настоящее время можно без особых ограничений планировать работу, физическую активность, поездки и отдых, поскольку серьезные влияния космической погоды не прогнозируются.

В то же время эксперты подчеркивают, что подобные прогнозы могут быть обновлены. Данные по солнечной активности пересматриваются примерно каждые три часа, ведь ситуация на Солнце динамична и может меняться довольно быстро. Наиболее точными считаются прогнозы на ближайшие сутки, тогда как более отдаленные оценки носят ориентировочный характер и могут корректироваться в зависимости от новых наблюдений.

магнитных бурь в ближайшие дни не прогнозируется, сообщает Британская геологическая служба.