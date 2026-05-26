Будет ли мегашторм 26 мая: озвучен неожиданный прогноз активности Солнца

25 мая специалисты прогнозируют повышение солнечной активности, которое может отразиться на геомагнитной ситуации на Земле. По информации американских исследователей NOAA, ожидается классифицируемая как слабая магнитная буря уровня G1. Индекс геомагнитной активности Kp может добиться значений 4–5 баллов. Это означает, что в некоторых регионах возможны умеренные магнитные колебания, особенно в высоких широтах, где риск возмущений значительно выше.

Фото: из открытых источников

Украинские эксперты также предупреждают о продолжительных геомагнитных колебаниях, которые могут продолжаться с 25 по 26 мая. По предварительным оценкам, активность будет оставаться умеренной, однако отдельные всплески способны вызвать кратковременное ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Тем не менее, мощных магнитных штормов в ближайший период не ожидается. Ученые отмечают, что солнечный ветер после недавних вспышек на Солнце все же может усилить влияние на магнитосферу планеты.

Магнитные бури даже слабого уровня способны сказываться на состоянии здоровья. Чаще люди жалуются на головную боль, усталость, бессонницу, перепады настроения и колебания артериального давления. Особенно чувствительными к таким изменениям остаются пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто имеет хронические болезни. Иногда могут возникать и незначительные технические проблемы – короткие перебои в работе GPS-навигации или радиосвязи.

Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, врачи советуют придерживаться простых правил. Следует поддерживать водный баланс и пить достаточно чистой воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, избегать нервного перенапряжения и больше времени проводить на свежем воздухе. Полезны будут легкие физические нагрузки, здоровое питание и полноценный сон. Также важно контролировать АД и не пропускать прием назначенных препаратов.

"Комментарии" уже писали, что прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 мая 2026 года обнародовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.