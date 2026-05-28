Магнитная буря 28 мая будет невыносимой: кому нужно быть крайне осторожным

28 мая специалисты прогнозируют повышение геомагнитной активности, причиной которой стала усиленная солнечная активность в последние дни. По предварительным оценкам геомагнитный индекс может достичь уровня Kp 3–4. Это свидетельствует о слабой или умеренной магнитной буре, не представляющей серьезной опасности, однако может сказаться на самочувствии отдельных людей.

Эксперты отмечают, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться даже в течение суток. Солнечная активность остается нестабильной, поэтому конечная сила геомагнитных колебаний будет зависеть от дальнейших процессов на Солнце. Именно поэтому рекомендуется следить за обновленными прогнозами поближе к 28 мая.

Во время магнитных бурь люди часто жалуются на ухудшение общего состояния. Наибольшее изменение могут ощутить метеочувствительные люди, а также те, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Среди наиболее распространенных симптомов – головная боль, сонливость, быстрая утомляемость, раздражительность и снижение концентрации внимания. В некоторых случаях возможны колебания АД или ощущение слабости.

Врачи советуют в такие дни более внимательно относиться к своему организму и не перегружать себя физически или эмоционально. Важно соблюдать нормальный режим сна, больше отдыхать и пить достаточное количество воды. Также желательно ограничить чрезмерное употребление кофе, энергетических напитков и алкоголя, поскольку они могут усугубить неприятные симптомы.

Для облегчения самочувствия полезны прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность без переутомления. Людям, склонным к головным болям, рекомендуют меньше времени проводить перед экранами смартфонов и компьютеров. Спокойный ритм дня и отсутствие стресса помогут легче пережить период геомагнитных колебаний.

Портал "Комментарии" уже писал , что 25 мая специалисты прогнозируют повышение солнечной активности, которое может повлиять на геомагнитную ситуацию на Земле. По информации американских исследователей NOAA, ожидается классифицируемая как слабая магнитная буря уровня G1. Индекс геомагнитной активности Kp может добиться значений 4–5 баллов. Это означает, что в некоторых регионах возможны умеренные магнитные колебания, особенно в высоких широтах, где риск возмущений значительно выше.