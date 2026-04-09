9 квітня – останній день спокою перед новим мегаштормом: коли чекати на колапс

Сьогодні, 9 квітня, землі не загрожує магнітна буря, оскільки поточна активність сонячного вітру залишається на фоному рівні. За прогнозами Британської геологічної служби, ситуація не зміниться протягом наступної доби. Проте вже 10 квітня геомагнітна активність зросте через вплив корональної діри на Сонці. Це спричинить підвищення активності геомагнітного поля до рівня магнітної бурі G1, яка триватиме 10 і 11 квітня.

Магнітна буря G1 є слабким збуренням земного магнітного поля, що виникає через потоки сонячного вітру. За шкалою NOAA, це найнижчий рівень бурі, який, як правило, не має значного впливу на технічні системи, але може викликати певний дискомфорт у метеочутливих людей. Вони можуть відчути головний біль, втому або порушення сну. Також можуть мати місце незначні збої у роботі зв'язку та поява слабких полярних сяйв.

Щоб зменшити вплив магнітної бурі на самопочуття, фахівці рекомендують дотримуватись кількох простих порад. Варто більше відпочивати, пити достатню кількість води, уникати стресових ситуацій та обмежити фізичні навантаження. Також корисно скоротити споживання кави і алкоголю, проводити більше часу на свіжому повітрі та слідкувати за режимом сну. Як правило, для більшості людей бурі такого рівня є безпечними й не призводять до серйозних наслідків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що 8 і 9 квітня сонячна активність залишатиметься в межах норми, і геомагнітна ситуація буде спокійною. За ці два дні К-індекс становитиме 3–3,3, що відповідає "зеленому" рівню. Однак вже 10 квітня, в п'ятницю, Землю охопить магнітна буря, що досягне "червоного" рівня активності.