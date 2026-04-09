9 апреля – последний день покоя перед новым мегаштормом: когда ждать коллапс

Сегодня, 9 апреля, земле не угрожает магнитная буря, поскольку текущая активность солнечного ветра остается на фоне. По прогнозам Британской геологической службы, ситуация не изменится в течение следующих суток. Однако уже 10 апреля геомагнитная активность возрастет из-за влияния корональной дыры на Солнце. Это приведет к повышению активности геомагнитного поля до уровня магнитной бури G1, которая продлится 10 и 11 апреля.

Магнитная буря G1 является слабым возмущением земного магнитного поля, возникающего из-за потоков солнечного ветра. По шкале NOAA это самый низкий уровень бури, который, как правило, не оказывает значительного влияния на технические системы, но может вызвать определенный дискомфорт у метеочувствительных людей. Они могут почувствовать головную боль, усталость или нарушение сна. Также могут иметь место незначительные сбои в работе связи и появление слабых полярных сияний.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на самочувствие, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых советов. Следует больше отдыхать, пить достаточное количество воды, избегать стрессовых ситуаций и ограничить физические нагрузки. Полезно также сократить потребление кофе и алкоголя, проводить больше времени на свежем воздухе и следить за режимом сна. Как правило, для большинства людей бури такого уровня безопасны и не приводят к серьезным последствиям.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что 8 и 9 апреля солнечная активность будет оставаться в пределах нормы, и геомагнитная ситуация будет спокойной. За эти два дня К-индекс будет составлять 3-3,3, что соответствует "зеленому" уровню. Однако уже 10 апреля, в пятницу, Землю охватит магнитная буря, которая достигнет "красного" уровня активности.