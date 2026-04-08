Земля опиниться під атакою мегабурі "червоного" рівня: названо небезпечну дату

8 і 9 квітня сонячна активність залишатиметься в межах норми, і геомагнітна ситуація буде спокійною. За ці два дні К-індекс становитиме 3–3,3, що відповідає "зеленому" рівню. Однак вже 10 квітня, в п'ятницю, Землю охопить магнітна буря, що досягне "червоного" рівня активності.

Магнітна буря, що настане, буде супроводжуватися значним зростанням К-індексу до 5, що є ознакою сильної бурі. Така активність може мати вплив на здоров'я, особливо у метеозалежних людей, тому вони можуть відчувати погіршення самопочуття. Про це повідомляє метеорологічний портал Meteoagent.

Як пояснюють фахівці, наразі вплив корональної діри, що раніше спричиняла підвищену активність, зменшується. Швидкість сонячного вітру повертається до звичних значень, що призводить до стабільних геомагнітних умов на 8 і 9 квітня. Проте 10 квітня новий потік високошвидкісного сонячного вітру досягне Землі, викликаючи різке збільшення геомагнітної активності.

Магнітні бурі є результатом викидів енергії на Сонці, які супроводжуються потужними сонячними спалахами та викидом заряджених частинок у космос. Коли ці потоки досягають Землі, вони викликають збурення в магнітному полі планети, що може тривати від кількох годин до кількох діб.

Рівень магнітної бурі вимірюється за допомогою К-індексу, який варіюється від 0 до 9. Показники від 5 і вище вважаються сильними бурями, які можуть впливати на технічні системи, супутники, а також на фізичне самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін в геомагнітному полі.

Зважаючи на прогнози, 10 квітня може стати днем підвищеної геомагнітної активності, коли магнітна буря досягне свого піку. Тому важливо бути готовими до можливих змін, які вона може спричинити.

