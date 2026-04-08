Земля окажется под атакой мегабури "красного" уровня: названа опасная дата
Земля окажется под атакой мегабури "красного" уровня: названа опасная дата

8–9 апреля прогнозируется стабильная геомагнитная ситуация с К-индексом 3–3,3, что соответствует "зеленому" уровню

8 апреля 2026, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

8 и 9 апреля солнечная активность будет оставаться в пределах нормы и геомагнитная ситуация будет спокойной. За эти два дня К-индекс будет составлять 3-3,3, что соответствует "зеленому" уровню. Однако уже 10 апреля, в пятницу, Землю охватит магнитная буря, которая достигнет "красного" уровня активности.

Земля окажется под атакой мегабури "красного" уровня: названа опасная дата

Фото: из открытых источников

Наступившая магнитная буря будет сопровождаться значительным ростом К-индекса до 5, что является признаком сильной бури. Такая активность может повлиять на здоровье, особенно у метеозависимых людей, поэтому они могут испытывать ухудшение самочувствия. Об этом сообщает метеорологический портал Meteoagent.

Как объясняют специалисты, в настоящее время влияние корональной дыры, которая ранее вызывала повышенную активность, уменьшается. Скорость солнечного ветра возвращается к привычным значениям, что приводит к стабильным геомагнитным условиям на 8 и 9 апреля. Однако 10 апреля новый поток высокоскоростного солнечного ветра достигнет Земли, вызывая резкое увеличение геомагнитной активности.

Магнитные бури являются результатом выбросов энергии на Солнце, которые сопровождаются сильными солнечными вспышками и выбросом заряженных частиц в космос. Когда эти потоки достигают Земли, они вызывают возмущение в магнитном поле планеты, что может занять от нескольких часов до нескольких суток.  

Уровень магнитной бури измеряется с помощью К-индекса, варьирующегося от 0 до 9. Показатели от 5 и выше считаются сильными бурями, которые могут влиять на технические системы, спутники, а также на физическое самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в геомагнитном поле.

Ввиду прогнозов, 10 апреля может стать днем повышенной геомагнитной активности, когда магнитная буря достигнет своего пика. Поэтому важно быть готовыми к возможным изменениям, которые она может повлечь за собой.

