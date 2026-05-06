Корональний спалах на Сонці все змінив: вчені забили на сполох через нову магніту бурю

Попередні прогнози вказували на спокійну геомагнітну ситуацію в найближчі дні з лише незначними та короткочасними коливаннями. Однак ситуація змінилася після того, як на Сонці стався корональний викид маси, який досяг Землі та вплинув на магнітосферу планети. За даними фахівців, саме це явище спричинило підвищення геомагнітної активності протягом останньої доби.

Очікується, що 6 травня збережеться слабка магнітна буря. Хоча її інтенсивність не є критичною, вона все ж може позначитися як на технічних системах, так і на самопочутті людей. Наприкінці тижня, орієнтовно 7–8 травня, прогнозується нова хвиля збурень. Вона буде пов’язана з високошвидкісним потоком сонячного вітру, що надходитиме з корональної діри. За попередніми оцінками, це призведе до магнітної бурі рівня G1, яка вважається слабкою, але відчутною.

Магнітні бурі виникають унаслідок активних процесів на Сонці, зокрема спалахів і викидів плазми, які досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем. У такі періоди частина людей може відчувати погіршення самопочуття: з’являються головний біль, втома, коливання артеріального тиску, дратівливість або проблеми зі сном.

Щоб мінімізувати негативний вплив, фахівці радять дотримуватися стабільного режиму дня, більше відпочивати та уникати перевантажень. Важливо підтримувати водний баланс, зменшити споживання кофеїну й алкоголю, а також приділяти увагу легкій фізичній активності. Прогулянки на свіжому повітрі можуть допомогти організму краще адаптуватися до змін. Людям із хронічними захворюваннями варто заздалегідь подбати про необхідні медикаменти та уважно стежити за своїм станом.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що у вівторок, 5 травня, на Землі зберігається підвищена геомагнітна активність. Зафіксовано сильну магнітну бурю, інтенсивність якої досягла К-індексу 5,7, що відповідає червоному рівню небезпеки. Про це свідчать дані спеціалізованих сервісів моніторингу космічної погоди, зокрема meteoagent, а також спостереження Британської геологічної служби.