Корональная вспышка на Солнце все изменила: ученые забили тревогу из-за новой магнитной бури

Предыдущие прогнозы указывали на спокойную геомагнитную ситуацию в ближайшие дни с незначительными и кратковременными колебаниями. Однако ситуация изменилась после того, как на Солнце произошел корональный выброс массы, достигший Земли и повлиявший на магнитосферу планеты. По данным специалистов, именно это явление повлекло за собой повышение геомагнитной активности в течение последних суток.

Ожидается, что 6 мая сохранится слабая магнитная буря. Хотя ее интенсивность не критическая, она все же может сказаться как на технических системах, так и на самочувствии людей. В конце недели, ориентировочно 7-8 мая, прогнозируется новая волна возмущений. Она будет связана с высокоскоростным потоком солнечного ветра, поступающим из корональной дыры. По предварительным оценкам это приведет к магнитной буре уровня G1, которая считается слабой, но ощутимой.

Магнитные бури возникают в результате активных процессов на Солнце, в частности вспышек и выбросов плазмы, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем. В такие периоды часть людей может испытывать ухудшение самочувствия: появляются головные боли, усталость, колебания артериального давления, раздражительность или проблемы со сном.

Чтобы минимизировать негативное влияние, специалисты советуют соблюдать стабильный режим дня, больше отдыхать и избегать перегрузок. Важно поддерживать водный баланс, снизить потребление кофеина и алкоголя, а также уделять внимание легкой физической активности. Прогулки на свежем воздухе могут помочь организму лучше адаптироваться к переменам. Людям с хроническими заболеваниями следует заранее позаботиться о необходимых медикаментах и внимательно следить за своим состоянием.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что во вторник, 5 мая, на Земле сохраняется повышенная геомагнитная активность. Зафиксирована сильная магнитная буря, интенсивность которой достигла К-индекса 5,7, что соответствует красному уровню опасности. Об этом свидетельствуют данные специализированных сервисов мониторинга космической погоды, в частности, meteoagent, а также наблюдения Британской геологической службы.