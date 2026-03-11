Кліщі можуть жити навіть у квартирі: більшість людей не здогадується, де вони ховаються

Більшість людей звикли остерігатися кліщів під час прогулянок у лісі, парку чи на дачі. Проте ці паразити можуть опинитися навіть у звичайній квартирі. Найчастіше їх приносять на одязі, взутті або на шерсті домашніх тварин після прогулянки.

Небезпека ближче, ніж здається: де у квартирі можуть ховатися кліщі

Фахівці пояснюють, що у квартирі кліщі здатні знайти чимало затишних місць, де вони можуть ховатися. Їхні яйця можуть виживати кілька днів, а за сприятливих умов паразити можуть залишатися непоміченими тривалий час.

Найбільш активними кліщі стають навесні – у травні та червні, а також восени – у вересні та жовтні. При цьому осінній період багато людей часто недооцінюють, хоча ризик укусів у цей час також високий.

Чим небезпечні кліщі

Укус кліща часто залишається непоміченим, оскільки він зазвичай не викликає болю або сильного дискомфорту. Однак ці паразити можуть переносити небезпечні інфекції.

Серед найвідоміших захворювань, які передають кліщі, – хвороба Лайма та кліщовий енцефаліт. Саме тому важливо бути уважними не лише під час відпочинку на природі, а й у власному домі.

Де кліщі можуть ховатися у квартирі

Фахівці радять звернути увагу на кілька місць у помешканні, де паразити можуть залишатися непоміченими.

Плінтуси біля підлоги. Тут часто накопичується пил і волога, що створює сприятливі умови для кліщів.

Нижня частина штор. У складках тканини паразити можуть легко сховатися або навіть відкласти яйця.

Краї килимів та дверні й віконні рами. Це важкодоступні місця, які люди рідше прибирають.

Зони біля лежанок домашніх тварин. Якщо кліщ потрапив у квартиру на шерсті улюбленця, він може залишитися поруч із місцем, де тварина спить.

Як запобігти появі кліщів у домі

Щоб зменшити ризик появи паразитів у квартирі, варто дотримуватися кількох простих правил.

Регулярне прибирання допомагає знищити місця, де кліщі можуть ховатися. Фахівці радять частіше пилососити підлогу, килими та важкодоступні кути, а контейнер пилососа очищати одразу після прибирання.

Також важливо прати постільну білизну та підстилки для тварин при температурі понад 60°C, адже висока температура допомагає знищити паразитів.

Деякі господарі використовують домашні засоби – наприклад, протирають підлогу розчином оцту або спирту. Вважається, що ефірні олії лаванди, чебрецю, гвоздики або чайного дерева можуть відлякувати кліщів.

Окрему увагу варто приділяти домашнім тваринам. Після прогулянок рекомендується перевіряти їхню шерсть, купати та використовувати спеціальні нашийники або краплі від кліщів.

Крім того, фахівці радять регулярно провітрювати кімнати і час від часу виносити килими або лежанки тварин на сонце.

Що ще може приваблювати кліщів

Кліщі можуть з’являтися не лише у квартирі, а й на подвір’ї біля будинку. Їх приваблюють висока трава, купи листя, кущі, компостні ями або складені дрова.

Щоб зменшити ризик появи паразитів, фахівці радять регулярно косити траву та підтримувати порядок на ділянці.

Експерти наголошують: уважність після прогулянок на природі та регулярне прибирання допоможуть значно знизити ймовірність того, що небезпечні паразити опиняться у вашому домі.

