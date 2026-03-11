Клещи могут жить даже в квартире: большинство людей не догадывается, где они прячутся

Большинство людей привыкли опасаться клещей во время прогулок в лесу, парке или на даче. Однако эти паразиты могут оказаться даже в обычной квартире. Чаще их приносят на одежде, обуви или на шерсти домашних животных после прогулки .

Опасность ближе, чем кажется: где в квартире могут прятаться клещи

Специалисты объясняют, что в квартире клещи способны найти немало уютных мест, где они могут прятаться. Их яйца могут выживать несколько дней , а при благоприятных условиях паразиты могут оставаться незамеченными длительное время.

Наиболее активными клещи становятся весной – в мае и июне, а также осенью – в сентябре и октябре. При этом осенний период многие люди часто недооценивают , хотя риск укусов в это время также высок.

Чем опасны клещи

Укус клеща часто остается незамеченным, поскольку он обычно не вызывает боли или сильного дискомфорта . Однако эти паразиты могут переносить опасные инфекции.

Среди самых известных заболеваний, передающих клещи, – болезнь Лайма и клещевой энцефалит . Поэтому важно быть внимательными не только во время отдыха на природе, но и в собственном доме.

Где клещи могут прятаться в квартире

Специалисты советуют обратить внимание на несколько мест в доме, где паразиты могут оставаться незамеченными.

Плинтусы у пола. Здесь часто скапливается пыль и влага, что создает благоприятные условия для клещей.

Нижняя часть штор. В складках ткани паразиты могут легко укрыться или даже отложить яйца.

Края ковров и дверные и оконные рамы. Это труднодоступные места, которые люди реже убирают.

Зона возле лежанок домашних животных. Если клещ попал в квартиру на шерсти питомца, он может остаться рядом с местом, где животное спит.

Как предотвратить появление клещей в доме

Чтобы уменьшить риск появления паразитов в квартире, следует соблюдать несколько простых правил.

Регулярная уборка помогает уничтожить места, где клещи могут скрываться. Специалисты советуют чаще пылесосить полы, ковры и труднодоступные углы , а контейнер пылесоса очищать сразу после уборки.

Также важно стирать постельное белье и подстилки для животных при температуре свыше 60°C , поскольку высокая температура помогает уничтожить паразитов.

Некоторые хозяева используют домашние средства – например, протирают пол раствором уксуса или спирта. Считается, что эфирные масла лаванды, чабреца, гвоздики или чайного дерева могут отпугивать клещей .

Особое внимание следует уделять домашним животным. После прогулок рекомендуется проверять их шерсть, купать и использовать специальные ошейники или капли от клещей .

Кроме того, специалисты советуют регулярно проветривать комнаты и время от времени выносить ковры или лежанки животных на солнце .

Что еще может привлекать клещей

Клещи могут появляться не только в квартире, но и во дворе у дома. Их привлекают высокая трава, груды листьев, кусты, компостные ямы или сложенные дрова .

Чтобы снизить риск появления паразитов, специалисты советуют регулярно косить траву и поддерживать порядок на участке .

Эксперты отмечают: внимательность после прогулок на природе и регулярная уборка помогут значительно снизить вероятность того, что опасные паразиты окажутся в вашем доме.

Читайте также в "Комментариях", что в Мексике выбросились на берег две рыбы "судного дня".