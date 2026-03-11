На пляжі у Мексиці викинуло дві зловісні "риби судного дня" (ФОТО, ВІДЕО)

На пляжі Кабо-Сан-Лукас у Мексиці туристи помітили одразу дві рідкісні глибоководні риби оселедцевий король, якого часто називають "рибою судного дня". Незвичайна поява морських істот була знята на відео та поширилася у соцмережах.

Риба судного дня. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють мексиканські ЗМІ, дві сестри помітили у воді яскравий блиск і вирішили підійти ближче. Як з’ясувалося, на мілководді бризкалася стрічкоподібна риба оселедцевий король, який зазвичай мешкає на глибині близько 900 метрів. Ця рибина може виростати до дев’яти метрів у довжину і рідко з’являються біля поверхні.

"Воно блимало і виглядало дуже яскраво. Коли ми підійшли ближче, зрозуміли, що це щось абсолютно незвичайне", — розповіла Моніка Піттенджер, яка опублікувала відео знахідки в соцмережі.

Згодом вони також помітили іншу "рибу судного дня", яка була далі на мілководі. За словами Моніки, люди на пляжі спершу не знали, як реагувати, але згодом кілька туристів намагалися допомогти рибі повернутися у море.

Оселедцевого короля часто пов’язують із легендами про природні катастрофи. У японському фольклорі ця риба вважається провісником землетрусів або цунамі. Саме через це вона отримала свою назву неофіційну назву "риба судного дня". Крім того, такі вірування посилилися після 2011 року, коли кілька подібних риб було знайдено на узбережжі Японії незадовго до руйнівного цунамі.

У соцмережах деякі користувачі пов’язали появу "риб судного дня" з війною в Україні та ситуацію на Близькому Сході, які можуть перерости у глобальну катастрофу. Однак науковці наголошують, що жодних доказів зв’язку між появою цієї риби та лихами немає. Найімовірніше, вона піднімається ближче до поверхні через хвороби, зміну температури води або океанічні течії.

