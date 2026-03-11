logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події На пляжі у Мексиці викинуло дві зловісні "риби судного дня" (ФОТО, ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

На пляжі у Мексиці викинуло дві зловісні "риби судного дня" (ФОТО, ВІДЕО)

На пляжі в Мексиці помітили рідкісних "риб судного дня".

11 березня 2026, 07:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На пляжі Кабо-Сан-Лукас у Мексиці туристи помітили одразу дві рідкісні глибоководні риби оселедцевий король, якого часто називають "рибою судного дня". Незвичайна поява морських істот була знята на відео та поширилася у соцмережах. 

На пляжі у Мексиці викинуло дві зловісні "риби судного дня" (ФОТО, ВІДЕО)

Риба судного дня. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють мексиканські ЗМІ, дві сестри помітили у воді яскравий блиск і вирішили підійти ближче. Як з’ясувалося, на мілководді бризкалася стрічкоподібна риба оселедцевий король, який зазвичай мешкає на глибині близько 900 метрів. Ця рибина може виростати до дев’яти метрів у довжину і рідко з’являються біля поверхні.

"Воно блимало і виглядало дуже яскраво. Коли ми підійшли ближче, зрозуміли, що це щось абсолютно незвичайне", — розповіла Моніка Піттенджер, яка опублікувала відео знахідки в соцмережі.

Згодом вони також помітили іншу "рибу судного дня", яка була далі на мілководі. За словами Моніки, люди на пляжі спершу не знали, як реагувати, але згодом кілька туристів намагалися допомогти рибі повернутися у море.

Оселедцевого короля часто пов’язують із легендами про природні катастрофи. У японському фольклорі ця риба вважається провісником землетрусів або цунамі. Саме через це вона отримала свою назву неофіційну назву "риба судного дня". Крім того, такі вірування посилилися після 2011 року, коли кілька подібних риб було знайдено на узбережжі Японії незадовго до руйнівного цунамі.

На пляжі у Мексиці викинуло дві зловісні ”риби судного дня” (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

"Рибу судного дня" помітили на пляжі в Мексиці

У соцмережах деякі користувачі пов’язали появу "риб судного дня" з війною в Україні та ситуацію на Близькому Сході, які можуть перерости у глобальну катастрофу. Однак науковці наголошують, що жодних доказів зв’язку між появою цієї риби та лихами немає. Найімовірніше, вона піднімається ближче до поверхні через хвороби, зміну температури води або океанічні течії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дайвер у затоці Монтерей зняв рідкісну "рибу судного дня".

Також "Коментарі" писали, де пережити Третю світову війну. Названі найбезпечніші країни Європи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини