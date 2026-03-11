На пляже в Мексике выбросило две зловещие "рыбы судного дня" (ФОТО, ВИДЕО)

На пляже Кабо-Сан-Лукас в Мексике туристы заметили сразу две редкие глубоководные рыбы сельдевого короля, которого часто называют "рыбой судного дня". Необычное появление морских существ было снято на видео и распространилось в соцсетях.

Рыба судного дня. Фото из открытых источников

Как сообщают мексиканские СМИ, две сестры заметили в воде яркий блеск и решили подойти поближе. Как выяснилось, на мелководье брызгалась лентовидная рыба селедочный король, обычно обитающий на глубине около 900 метров. Эта рыба может произрастать до девяти метров в длину и редко появляются у поверхности.

"Оно мигало и выглядело очень ярко. Когда мы подошли поближе, поняли, что это что-то совершенно необычное", — рассказала Моника Питтенджер, опубликовавшая видео находки в соцсети.

Впоследствии они также заметили другую "рыбу судного дня", которая была дальше на мелководье. По словам Моники, люди на пляже сначала не знали, как реагировать, но впоследствии несколько туристов пытались помочь рыбе вернуться в море.

Сельдичного короля часто связывают с легендами о природных катастрофах. В японском фольклоре эта рыба считается предвестником землетрясений или цунами. Именно поэтому она получила свое название неофициальное название "рыба судного дня". Кроме того, такие верования усилились после 2011 года, когда несколько подобных рыб были найдены на побережье Японии незадолго до разрушительного цунами.

В соцсетях некоторые пользователи увязали появление "рыб судного дня" с войной в Украине и ситуацией на Ближнем Востоке, которые могут перерасти в глобальную катастрофу. Однако ученые отмечают, что никаких доказательств связи между появлением этой рыбы и бедствиями нет. Скорее всего, она поднимается ближе к поверхности из-за болезней, изменения температуры воды или океанических течений.

