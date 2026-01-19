Катастрофа в серці Києва: у ботсаду через знеструмлення замерзають унікальні тропічні рослини

У Національному ботанічному саду імені М. Гришка НАН України на Звіринці у Києві склалася критична ситуація. Через масові відключення електроенергії в оранжереях різко знизилася температура, і під загрозою вимерзання опинилися унікальні колекції тропічних та субтропічних рослин.

В оранжереях ботсаду імені М. Гришка критично падає температура — колекції під загрозою знищення (Фото: ГО Peli can live)





Про небезпеку публічно заявили активісти ГО Peli can live, які ще у 2022 році започаткували проєкт #ТеплоДляОранжерей. За їхніми словами, ботсад зіткнувся одразу з кількома кризами — енергетичною, фінансовою та бюрократичною. Установа не має затвердженого кошторису, а отже витрати на генератори та пальне офіційно не передбачені бюджетом.

Ситуацію ускладнює сувора зима, а точні температурні показники в оранжереях не розголошуються. Водночас фахівці наголошують: навіть короткочасне падіння температури нижче норми може знищити десятки років наукової роботи. Колекції ботсаду містять рідкісні види рослин, що не мають аналогів в Україні та потребують стабільного мікроклімату.





Працівники ботсаду разом із волонтерами та комунальними службами працюють у режимі надзвичайної ситуації. Дизельні генератори працюють майже безперервно, вже оплачено перші 600 літрів пального. Компанія OKKO надала знижку, і дизель вдалося придбати по 61,99 грн замість 68,99 грн за літр. У благодійному фонді наголошують: допомога вимірюється буквально літрами і навіть півлітрами пального, адже кожен внесок може врятувати рослини.

Активісти закликають підтримати проєкт #ТеплоДляОранжерей, адже навіть після ухвалення бюджету коштів може не вистачити. Це не перший подібний виклик: взимку 2022–2023 років працівникам доводилося палити дрова у металевих бочках прямо в оранжереях, щоб урятувати екзотичні рослини.





Нинішня ситуація знову порушує питання збереження національної наукової та природної спадщини в умовах енергетичної нестабільності. Колекції, які створювалися десятиліттями, можуть бути втрачені за лічені дні, якщо не буде системної підтримки та оперативних рішень.





