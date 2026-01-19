Катастрофа в сердце Киева: в ботсаду из-за обесточивания замерзают уникальные тропические растения

В Национальном ботаническом саду имени Н. Гришко НАН Украины на Зверинце в Киеве сложилась критическая ситуация . Из-за массовых отключений электроэнергии в оранжереях резко снизилась температура, и под угрозой вымерзания оказались уникальные коллекции тропических и субтропических растений .

В оранжереях ботсада имени М. Гришко критично падает температура — коллекции под угрозой уничтожения (Фото: ОО Peli can live)





Об опасности публично заявили активисты ОО Peli can live , которые еще в 2022 году положили начало проекту #ТеплоДляОранжерей . По их словам, ботсад столкнулся сразу с несколькими кризисами — энергетическим, финансовым и бюрократическим . У учреждения нет утвержденной сметы , а значит расходы на генераторы и горючее официально не предусмотрены бюджетом .

Ситуацию усложняет суровая зима , а точные температурные показатели в оранжереях не разглашаются. В то же время специалисты отмечают: даже кратковременное падение температуры ниже нормы может уничтожить десятки лет научной работы . Коллекции ботсада содержат редкие виды растений, не имеющих аналогов в Украине и нуждающихся в стабильном микроклимате.





Работники ботсада вместе с волонтерами и коммунальными службами работают в режиме чрезвычайной ситуации . Дизельные генераторы работают почти непрерывно , уже оплачены первые 600 литров горючего . Компания OKKO предоставила скидку , и дизель удалось приобрести по 61,99 грн вместо 68,99 грн за литр . В благотворительном фонде отмечают: помощь измеряется буквально литрами и даже пол-литрами горючего , ведь каждый вклад может спасти растения.

Активисты призывают поддержать проект #ТеплоДляОранжерей , ведь даже после принятия бюджета средств может не хватить . Это не первый подобный вызов: зимой 2022-2023 годов работникам приходилось курить дрова в металлических бочках прямо в оранжереях , чтобы спасти экзотические растения.





Нынешняя ситуация вновь поднимает вопрос сохранения национального научного и природного наследия в условиях энергетической нестабильности . Коллекции, которые создавались десятилетиями, могут быть потеряны за считанные дни , если не будет системной поддержки и оперативных решений.





