Хто справжній батько: пташенятам лелек Одарки та Грицика робитимуть тест ДНК

У гнізді лелек Одарки та Грицика на Полтавщині розгортається новий сезон "Санта-Барбари". У пари вже з’явилося четверте яйце, однак науковці заявили, що одному з майбутніх пташенят можуть провести тест ДНК через сумніви щодо батьківства.

Пташенятам Одарки та Грицика зроблять ДНК-тест. Фото з відкритих джерел

За життям лелек у Національному природному парку "Пирятинський" стежать тисячі українців через онлайн-трансляцію. Цього року повернення птахів з вирію затрималося через несприятливу погоду на Балканах. Поки господарів не було, гніздо зайняла інша пара лелек, яких назвали Лель та Квітка.

Однак їх спокій тривав недовго. Першою повернулася Одарка та вигнала суперницю. Лель залишився з нею, але вже наступного дня прилетів Грицик, який повернув собі місце у гнізді.

Саме через цю коротку зміну партнерів виникла інтрига щодо батьківства лелек. Орнітологи припускають, що одне з пташенят може мати відмінного батька від решти.

"Є висока вірогідність того, що перше яйце запліднене саме Лелем. У лелек таке трапляється: до 10% пташенят у гніздах рідні по матері, але не рідні по батьках. Для популяції це навіть на користь — оновлюється генетичний матеріал", — розповів у сюжеті ТСН науковець парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

Щоб встановити точне походження потомства, під час кільцювання у пташенят візьмуть генетичний матеріал. Зразки направлять до лабораторії в Польщі, де проведуть аналіз ДНК. Однак результати отримати очікують не раніше ніж за кілька років.

Популярність лелек у гнізді на Полтавщині приносить і практичну користь. Завдяки трансляції та пожертвам глядачів через QR-код торік вдалося зібрати майже мільйон гривень на підтримку ЗСУ. Цього року сума донатів з трансляції гнізда Одарки та Грицика вже перевищила 300 тисяч гривень.

