Кто настоящий отец: птенцам аистов Одарки и Грицика будут делать тест ДНК

В гнезде аистов Одарки и Грицика в Полтавской области разворачивается новый сезон "Санта-Барбары". У пары уже появилось четвертое яйцо, однако ученые заявили, что одному из будущих птенцов могут провести тест ДНК из-за сомнений в отцовстве.

Птенцам Одарки и Грицика сделают ДНК-тест. Фото из открытых источников

За жизнью аистов в Национальном природном парке "Пирятинский" следят тысячи украинцев через онлайн-трансляцию. В этом году возвращение птиц из теплых краев задержалось из-за неблагоприятной погоды на Балканах. Пока хозяев не было, гнездо заняла другая пара аистов, которых назвали Лель и Квитка.

Однако их покой длился недолго. Первой вернулась Одарка и выгнала соперницу. Лель остался с ней, но уже на следующий день прилетел Грицик, вернувший себе место в гнезде.

Именно из-за этой короткой смены партнеров возникла интрига в отношении отцовства аистов. Орнитологи предполагают, что один из птенцов может иметь отличного отца от остальных.

"Есть высокая вероятность того, что первое яйцо оплодотворено именно Лелем. У аистов такое случается: до 10% птенцов в гнездах родные по матери, но не родные по родителям. Для популяции это даже на пользу – обновляется генетический материал", – рассказал в сюжете ТСН ученый парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

Чтобы установить точное происхождение потомства, во время кольцевания у птенцов возьмут генетический материал. Образцы будут направлены в лабораторию в Польше, где проведут анализ ДНК. Однако результаты получить ожидают не раньше чем через несколько лет.

Популярность аистов в гнезде Полтавской области приносит и практическую пользу. Благодаря трансляции и пожертвованиям зрителей через QR-код в прошлом году удалось собрать почти миллион гривен в поддержку ВСУ. В этом году сумма донатов по трансляции гнезда Одарки и Грицика уже превысила 300 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к гнезду аистов Одарки и Грицько прилетела первая птица.

Также "Комментарии" писали, откуда аисты прилетают в Украину. Орнитолог объяснил, где находится теплые края.