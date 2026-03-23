До гнізда лелек Одарки та Грицька прилетів перший птах (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Національному природному парку "Пирятинський" на Полтавщині розпочався новий сезон спостережень за лелеками. 22 березня у відоме гніздо, де зазвичай мешкає пара лелек на ім’я Грицько та Одарка, прилетів перший птах цього року.
Біла лелека. Фото: Pixabay
Момент появи першого лелеки у гнізді зафіксували камери онлайн-трансляції, за якою в той момент спостерігали понад 200 глядачів. За даними дослідниці Ірини Саражинськох та сторінки спостережень "Лелека Грицько", птах пробув у гнізді недовго і провів там приблизно півтори хвилини.
У гніздо лелек Грицька та Одарки прилетів перший птах
За цей час лелека встиг перекласти одну з гілок, після чого злетів і покинув місце. Як виявилося, це був не один із постійних мешканців гнізда.
Подібна ситуація вже траплялася раніше. У 2025 році першим у гніздо також прилетів сторонній птах, тоді як справжні господарі з’явилися пізніше.
Минулого сезону лелека Грицько не прилетів до гнізда. А його партнерка Одарка прийняла нового птаха. У мережі його назвали Грициком. Тоді у нової пари лелек вилупилося п’ятеро пташенят.
