До гнізда лелек Одарки та Грицька прилетів перший птах (ФОТО)

У Національному природному парку "Пирятинський" на Полтавщині розпочався новий сезон спостережень за лелеками. 22 березня у відоме гніздо, де зазвичай мешкає пара лелек на ім’я Грицько та Одарка, прилетів перший птах цього року.

Біла лелека. Фото: Pixabay

Момент появи першого лелеки у гнізді зафіксували камери онлайн-трансляції, за якою в той момент спостерігали понад 200 глядачів. За даними дослідниці Ірини Саражинськох та сторінки спостережень "Лелека Грицько", птах пробув у гнізді недовго і провів там приблизно півтори хвилини.

У гніздо лелек Грицька та Одарки прилетів перший птах

За цей час лелека встиг перекласти одну з гілок, після чого злетів і покинув місце. Як виявилося, це був не один із постійних мешканців гнізда.

"22 березня о 17:11:29 понад 200 глядачів у прямому ефірі побачили лелеку в гнізді. Але це був не наш. Не Грицик, не Одарка", — пояснює дослідниця.

Подібна ситуація вже траплялася раніше. У 2025 році першим у гніздо також прилетів сторонній птах, тоді як справжні господарі з’явилися пізніше.

"Нині спостерігачі очікують повернення пари, яка гніздиться тут постійно. Будемо чекати подальшого розвитку подій та щасливих і приємних новин", – додала Саражинська.

Минулого сезону лелека Грицько не прилетів до гнізда. А його партнерка Одарка прийняла нового птаха. У мережі його назвали Грициком. Тоді у нової пари лелек вилупилося п’ятеро пташенят.

