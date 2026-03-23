В гнездо аистов Одарки и Грицька прилетела первая птица (ФОТО)

Slava Kot
В Национальном природном парке "Пирятинский" в Полтавской области начался новый сезон наблюдений за аистами. 22 марта в известное гнездо, где обычно проживает пара аистов по имени Грицько и Одарка, прилетела первая птица в этом году.
Белый аист. Фото: Pixabay
Момент появления первого аиста в гнезде зафиксировали камеры онлайн-трансляции, за которой в тот момент наблюдали более 200 зрителей. По данным исследовательницы Ирины Саражинской и страницы наблюдений "Аист Грицько", птица пробыла в гнезде недолго и провела там примерно полторы минуты.
В гнездо аистов Грицька и Одарки прилетела первая птица
В гнездо аистов Грицька и Одарки прилетела первая птица
За это время аист успел переложить одну из веток, после чего взлетел и покинул место. Как оказалось, это был не один из постоянных обитателей гнезда.
Подобная ситуация уже случалась раньше. В 2025 году первой в гнездо также прилетела посторонняя птица, тогда как настоящие хозяева появились позже.
В прошлом сезоне аист Грицько не прилетел в гнездо. А его партнерша Одарка приняла новую птицу. В сети его назвали Грициком. Тогда у новой пары аистов вылупилось пятеро птенцов.
