В гнездо аистов Одарки и Грицька прилетела первая птица (ФОТО)

В Национальном природном парке "Пирятинский" в Полтавской области начался новый сезон наблюдений за аистами. 22 марта в известное гнездо, где обычно проживает пара аистов по имени Грицько и Одарка, прилетела первая птица в этом году.

Белый аист. Фото: Pixabay

Момент появления первого аиста в гнезде зафиксировали камеры онлайн-трансляции, за которой в тот момент наблюдали более 200 зрителей. По данным исследовательницы Ирины Саражинской и страницы наблюдений "Аист Грицько", птица пробыла в гнезде недолго и провела там примерно полторы минуты.

В гнездо аистов Грицька и Одарки прилетела первая птица

За это время аист успел переложить одну из веток, после чего взлетел и покинул место. Как оказалось, это был не один из постоянных обитателей гнезда.

"22 марта в 17:11:29 более 200 зрителей в прямом эфире увидели аиста в гнезде. Но это был не наш. Не Грицик, не Одарка", — объясняет исследовательница.

Подобная ситуация уже случалась раньше. В 2025 году первой в гнездо также прилетела посторонняя птица, тогда как настоящие хозяева появились позже.

"В настоящее время наблюдатели ожидают возвращения пары, которая гнездится здесь постоянно. Будем ждать дальнейшего развития событий и счастливых и приятных новостей", — добавила Саражинская.

В прошлом сезоне аист Грицько не прилетел в гнездо. А его партнерша Одарка приняла новую птицу. В сети его назвали Грициком. Тогда у новой пары аистов вылупилось пятеро птенцов.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что значит увидевший аист впервые в этом году.

Также "Комментарии" писали, что в Украине зафиксировали первый аист в 2026 году. Когда и куда прилетела птица.