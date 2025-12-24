logo_ukra

Гусениці, що «з'їдають» пластик за 24 години: науковий прорив, який може врятувати планету
НОВИНИ

Гусениці, що «з’їдають» пластик за 24 години: науковий прорив, який може врятувати планету

Воскові гусениці перетворюють поліетилен на власний жир, відкриваючи шлях до революції в боротьбі з пластиковими відходами.

24 грудня 2025, 15:50
Автор:
avatar

Проніна Анна

Науковці зробили сенсаційне відкриття: личинки воскової молі, відомі як waxworms, здатні повністю розкласти звичайний пластиковий пакет менш ніж за добу. Дві тисячі гусениць буквально "з’їли" поліетилен за 24 години, чого природі потрібно було б століттями. Про це повідомляє ScienceDaily.

Гусениці, що «з’їдають» пластик за 24 години: науковий прорив, який може врятувати планету

Дві тисячі гусениць знищили пластиковий пакет за 24 години — вчені шоковані відкриттям

Ці крихітні "пластикоїдні" герої не просто гризуть пластик — вони перетворюють його на власний жировий запас, фактично перетворюючи шкідливі відходи на безпечні сполуки. Враховуючи, що щороку у світі виробляють понад 100 мільйонів тонн поліетилену, відкриття може стати проривом у боротьбі за екологію.

Проте у гусениць є свої обмеження: "дієта" виключно з пластику виявляється смертельною, і вони гинуть через кілька днів. Вчені вже експериментують із додаванням цукру та інших поживних речовин, щоб продовжити їхнє життя і зберегти здатність перетравлювати пластикові відходи.

У майбутньому дослідники планують або масово вирощувати waxworms для утилізації сміття, або виділити ферменти та мікроби, відповідальні за "перетравлення" пластику, для промислового використання.

Хоча гусениці самі не врятують планету, вони доводять одну річ: природа вже має рішення для глобальної пластикової кризи — залишилося лише навчитися його застосовувати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що на Житомирщині зробили несподіване відкриття, яке може пролити нове світло на воєнну та політичну історію Київської Русі. Поблизу Радомишля випадково знайшли рідкісний меч датований 10-11 століттям, а також дві сокири цього періоду. Унікальні артефакти передали до Національного музею історії України.



