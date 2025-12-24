Гусениці, що «з’їдають» пластик за 24 години: науковий прорив, який може врятувати планету

Науковці зробили сенсаційне відкриття: личинки воскової молі, відомі як waxworms, здатні повністю розкласти звичайний пластиковий пакет менш ніж за добу. Дві тисячі гусениць буквально "з’їли" поліетилен за 24 години, чого природі потрібно було б століттями. Про це повідомляє ScienceDaily.

Дві тисячі гусениць знищили пластиковий пакет за 24 години — вчені шоковані відкриттям

Ці крихітні "пластикоїдні" герої не просто гризуть пластик — вони перетворюють його на власний жировий запас, фактично перетворюючи шкідливі відходи на безпечні сполуки. Враховуючи, що щороку у світі виробляють понад 100 мільйонів тонн поліетилену, відкриття може стати проривом у боротьбі за екологію.

Проте у гусениць є свої обмеження: "дієта" виключно з пластику виявляється смертельною, і вони гинуть через кілька днів. Вчені вже експериментують із додаванням цукру та інших поживних речовин, щоб продовжити їхнє життя і зберегти здатність перетравлювати пластикові відходи.

У майбутньому дослідники планують або масово вирощувати waxworms для утилізації сміття, або виділити ферменти та мікроби, відповідальні за "перетравлення" пластику, для промислового використання.

Хоча гусениці самі не врятують планету, вони доводять одну річ: природа вже має рішення для глобальної пластикової кризи — залишилося лише навчитися його застосовувати.

