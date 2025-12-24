logo

Гусеницы, съедающие пластик за 24 часа: научный прорыв, который может спасти планету

Восковые гусеницы превращают полиэтилен в собственный жир, открывая путь к революции в борьбе с пластиковыми отходами.

24 декабря 2025, 15:50
Автор:
avatar

Проніна Анна

Ученые совершили сенсационное открытие: личинки восковой моли, известные как waxworms, способны полностью разложить обычный пластиковый пакет менее чем за сутки. Две тысячи гусениц буквально съели полиэтилен за 24 часа, чего природе нужно было бы веками. Об этом сообщает ScienceDaily.

Гусеницы, съедающие пластик за 24 часа: научный прорыв, который может спасти планету

Две тысячи гусениц уничтожили пластиковый пакет за 24 часа - ученые шокированы открытием

Эти крохотные "пластикоидные" герои не просто грызут пластик – они превращают его в собственный жировой запас, фактически превращая вредные отходы в безопасные соединения. Учитывая, что ежегодно в мире производится более 100 миллионов тонн полиэтилена, открытие может стать прорывом в борьбе за экологию.

Однако у гусениц есть свои ограничения: "диета" исключительно из пластика оказывается смертельной, и они погибают спустя несколько дней. Ученые уже экспериментируют с добавлением сахара и других питательных веществ, чтобы продлить их жизнь и сохранить способность переваривать пластиковые отходы.

В будущем исследователи планируют либо массово выращивать waxworms для утилизации мусора, либо выделить ферменты и микробы, ответственные за "переваривание" пластика, для промышленного использования.

Хотя гусеницы сами не спасут планету, они доказывают одну вещь: у природы уже есть решение для глобального пластикового кризиса — осталось только научиться его применять.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Житомирской области сделали неожиданное открытие, которое может пролить новый свет на военную и политическую историю Киевской Руси. Вблизи Радомышля случайно нашли редкий меч датированный 10-11 веком, а также два топора этого периода. Уникальные артефакты передали в Национальный музей истории Украины.



