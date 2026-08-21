Геомагнітна ситуація кардинально змінюється: якими будуть магнітні бурі напередодні вихідних

У найближчі дні геомагнітна ситуація на Землі може зазнати короткочасних змін. За прогнозом фахівців, найбільш неспокійним днем стане 21 серпня — саме тоді очікується слабка магнітна буря рівня G1. Після цього сонячна активність поступово знизиться, а магнітне поле Землі має повернутися до спокійнішого стану.

Фото: з відкритих джерел

Про можливі зміни геомагнітної обстановки повідомляє Британська геологічна служба. Наразі швидкість сонячного вітру зросла приблизно до 550 км/с. Причиною цього є вплив корональної діри на Сонці — області, через яку в космічний простір виходять потоки заряджених частинок із підвищеною швидкістю.

Очікується, що 21 серпня Землю накриє ще один високошвидкісний потік сонячного вітру, пов'язаний з іншою корональною дірою. Додатково на геомагнітну обстановку може вплинути викид корональної маси, який стався 16 серпня. Якщо ці фактори діятимуть одночасно, активність магнітного поля Землі може зрости до рівня слабкої бурі категорії G1.

Водночас тривалого періоду підвищеної активності прогноз не передбачає. Вже 22 серпня вплив сонячного вітру, за очікуваннями фахівців, почне слабшати. Геомагнітна обстановка стане стабільнішою, хоча протягом дня ще можуть фіксуватися нетривалі періоди підвищеної активності.

До 23 серпня нового суттєвого посилення сонячного вітру не прогнозують. Очікується, що магнітне поле нашої планети поступово повернеться до переважно спокійного стану.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчими днями геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься нестабільною, однак до кінця тижня очікується поступове зниження активності. За даними Британської геологічної служби, нині на магнітосферу впливають одразу кілька корональних дір на Сонці, через що швидкість сонячного вітру протягом останньої доби піднімалася приблизно до 600 км/с.