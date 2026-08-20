Активність Сонця не на жарт насторожила: озвучено термінове попередження про нову бурю

Найближчими днями геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься нестабільною, однак до кінця тижня очікується поступове зниження активності. За даними Британської геологічної служби, нині на магнітосферу впливають одразу кілька корональних дір на Сонці, через що швидкість сонячного вітру протягом останньої доби піднімалася приблизно до 600 км/с.

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Найбільш неспокійним днем може стати 20 серпня. Через посилений сонячний вітер прогнозується підвищення геомагнітної активності, а окремі збурення можуть досягати рівня G1, який відповідає слабкій магнітній бурі.

Нестабільна ситуація, ймовірно, збережеться і 21 серпня. Крім впливу корональних дір, на стан магнітосфери може позначитися слабкий бічний ефект від викиду корональної маси, який відбувся 16 серпня. Через це протягом дня можливі періоди посилення геомагнітної активності та повторні збурення рівня G1.

Водночас уже 22 серпня сонячна активність, за прогнозами, почне поступово спадати. Більшу частину дня очікуються відносно спокійні геомагнітні умови, хоча нетривалі періоди підвищеної активності все ще не виключені.

Таким чином, 20 і 21 серпня можуть стати найактивнішими днями цього періоду, коли Земля перебуватиме під впливом посиленого сонячного вітру та можливих слабких магнітних бур. До 22 серпня геомагнітна обстановка має поступово стабілізуватися. Водночас прогнози космічної погоди можуть змінюватися залежно від фактичної поведінки Сонця та параметрів сонячного вітру.

Портал "Коментарі" вже писав, що геомагнітна активність на Землі останнім часом зросла, і найближчими днями сонячна погода залишатиметься неспокійною. За даними Британської геологічної служби, швидкість сонячного вітру нині дещо підвищена — близько 400 км/с. Додатково на магнітосферу Землі впливають дві корональні діри на Сонці.