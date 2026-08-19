До Землі наближається "буря тисячоліття": експерти приголомшили заявою про наслідки

Геомагнітна активність на Землі останнім часом зросла, і найближчими днями сонячна погода залишатиметься неспокійною. За даними Британської геологічної служби, швидкість сонячного вітру нині дещо підвищена — близько 400 км/с. Додатково на магнітосферу Землі впливають дві корональні діри на Сонці.

Фото: з відкритих джерел

Сукупність цих факторів може спричинити нові збурення магнітного поля планети. Найближчим часом прогнозуються геомагнітні бурі слабкого рівня G1. Водночас ситуація може змінитися залежно від активності Сонця.

Особливу увагу фахівці звертають на 20–21 серпня. У цей період до Землі може дістатися корональний викид маси — потік плазми, який Сонце викидає у космічний простір. Якщо він буде спрямований у бік нашої планети, це може спровокувати чергове магнітне збурення.

Водночас науковці попереджають: людство може бути недостатньо підготовленим до справді екстремальних сонячних подій. Новий аналіз великого масиву даних NASA свідчить, що під час потужних сонячних бур струми у верхніх шарах атмосфери Землі можуть посилюватися значно більше, ніж передбачали попередні оцінки.

Особливо небезпечними такі явища можуть бути для технологічної інфраструктури. Потужні геомагнітні бурі здатні впливати на роботу супутників, GPS, радіозв’язку та електромереж.

Найекстремальніші сонячні події можуть відбуватися приблизно раз на тисячу років. Саме тому науковці мають обмежену кількість даних для оцінки їхнього реального впливу. Дослідники закликають переглянути підходи до оцінювання космічних ризиків, адже надпотужна сонячна буря потенційно може мати наслідки далеко за межами звичайних проблем із самопочуттям чи зв’язком.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчими днями геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься нестабільною. Причиною стане викид корональної маси, який стався на Сонці 14 серпня. За прогнозами фахівців, його вплив на нашу планету припаде саме на 18 серпня.