К Земле приближается "буря тысячелетия": эксперты ошеломили заявлением о последствиях

Геомагнитная активность на Земле в последнее время выросла, и в ближайшие дни солнечная погода будет оставаться неспокойной. По данным Британской геологической службы, скорость солнечного ветра в настоящее время несколько повышена около 400 км/с. Дополнительно на магнитосферу Земли влияют две корональные дыры на Солнце.

Фото: из открытых источников

Совокупность этих факторов может повлечь за собой новые возмущения магнитного поля планеты. В ближайшее время прогнозируются геомагнитные бури слабого уровня G1. В то же время, ситуация может измениться в зависимости от активности Солнца.

Особое внимание специалисты обращают на 20-21 августа. В этот период до Земли может добраться корональный выброс массы – поток плазмы, который Солнце выбрасывает в космическое пространство. Если она будет направлена в сторону нашей планеты, это может спровоцировать очередное магнитное возмущение.

В то же время ученые предупреждают: человечество может быть недостаточно подготовлено к действительно экстремальным солнечным событиям. Новый анализ большого массива данных NASA свидетельствует, что при мощных солнечных бурях токи в верхних слоях атмосферы Земли могут усиливаться значительно больше, чем предполагали предварительные оценки.

Особо опасными такие явления могут быть для технологической инфраструктуры. Мощные геомагнитные бури способны оказывать влияние на работу спутников, GPS, радиосвязи и электросетей.

Самые экстремальные солнечные события могут происходить примерно раз в тысячу лет. Именно поэтому у ученых есть ограниченное количество данных для оценки их реального влияния. Исследователи призывают пересмотреть подходы к оценке космических рисков, ведь сверхмощная солнечная буря может иметь последствия далеко за пределами обычных проблем с самочувствием или связью.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшие дни геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться нестабильной. Причиной станет выброс корональной массы, произошедший на Солнце 14 августа. По прогнозам специалистов, его влияние на нашу планету придется именно на 18 августа.