Активность Солнца не на шутку насторожила: озвучено срочное предупреждение о новой буре

В ближайшие дни геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться нестабильной, однако до конца недели ожидается постепенное снижение активности. По данным Британской геологической службы, сейчас на магнитосферу влияют сразу несколько корональных дыр на Солнце, из-за чего скорость солнечного ветра за последние сутки поднималась примерно до 600 км/с.

Фото: из открытых источников

Наиболее неспокойным днем может стать 20 августа. Из-за усиленного солнечного ветра прогнозируется повышение геомагнитной активности, а отдельные возмущения могут достигать уровня G1, который соответствует слабой магнитной буре.

Нестабильная ситуация, вероятно, сохранится и 21 августа. Помимо влияния корональных дыр, на состояние магнитосферы может сказаться слабый боковой эффект от выброса корональной массы, произошедшего 16 августа. Поэтому в течение дня возможны периоды усиления геомагнитной активности и повторные возмущения уровня G1.

В то же время, уже 22 августа солнечная активность, по прогнозам, начнет постепенно спадать. Большую часть дня ожидаются относительно спокойные геомагнитные условия, хотя непродолжительные периоды повышенной активности все еще не исключены.

Таким образом, 20 и 21 августа могут стать самыми активными днями этого периода, когда Земля будет под влиянием усиленного солнечного ветра и возможных слабых магнитных бурь. К 22 августа геомагнитная обстановка должна постепенно стабилизироваться. В то же время прогнозы космической погоды могут изменяться в зависимости от фактического поведения Солнца и параметров солнечного ветра.

Портал "Комментарии" уже писал, что геомагнитная активность на Земле в последнее время выросла, и в ближайшие дни солнечная погода будет оставаться неспокойной. По данным Британской геологической службы, скорость солнечного ветра в настоящее время несколько повышена около 400 км/с. Дополнительно на магнитосферу Земли влияют две корональные дыры на Солнце.