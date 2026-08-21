Геомагнитная ситуация кардинально меняется: какими будут магнитные бури в преддверии выходных

В ближайшие дни геомагнитная ситуация на Земле может претерпеть кратковременные изменения. По прогнозу специалистов, самым неспокойным днем станет 21 августа — тогда ожидается слабая магнитная буря уровня G1. После этого солнечная активность постепенно снизится, а магнитное поле Земли должно вернуться в более спокойное состояние.

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О возможных изменениях геомагнитной обстановки сообщает британская геологическая служба. В настоящее время скорость солнечного ветра выросла примерно до 550 км/с. Причиной этого является влияние корональной дыры на Солнце — области, через которую в космическое пространство выходят потоки заряженных частиц с повышенной скоростью.

Ожидается, что 21 августа накроет Землю еще один высокоскоростной поток солнечного ветра, связанный с другой корональной дырой. Дополнительно на геомагнитную обстановку может повлиять выброс корональной массы, произошедший 16 августа. Если эти факторы будут действовать одновременно, активность магнитного поля на Земле может возрасти до уровня слабой бури категории G1.

В то же время, длительного периода повышенной активности прогноз не предусматривает. Уже 22 августа влияние солнечного ветра, по ожиданиям специалистов, станет ослабевать. Геомагнитная обстановка станет более стабильной, хотя в течение дня еще могут фиксироваться непродолжительные периоды повышенной активности.

До 23 августа новое существенное усиление солнечного ветра не прогнозируют. Ожидается, что магнитное поле нашей планеты постепенно вернется в преимущественно спокойное состояние.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшие дни геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться нестабильной, однако до конца недели ожидается постепенное снижение активности. По данным Британской геологической службы, сейчас на магнитосферу влияют сразу несколько корональных дыр на Солнце, из-за чего скорость солнечного ветра за последние сутки поднималась примерно до 600 км/с.