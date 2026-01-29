logo_ukra

Європа "закипає" від спеки: скоро в частині країн життя буде нестерпним

Вчені попередили про зміну клімату

29 січня 2026, 04:05
Лиля Воробьева

Вчені з Оксфордського університету застерігають: уже до середини XXI століття звична кліматична картина Європи та Північної Америки може зазнати радикальних змін.

Зміна клімату (фото з відкритих джерел)

Території, які протягом століть асоціювалися з помірною або прохолодною погодою, дедалі частіше переживатимуть періоди виснажливої спеки та температурних екстремумів, повідомляє Daily Mail.

Дослідники наголошують, що за умов глобального потепління приблизно на 2 °C найбільш різке зростання кількості спекотних днів очікує саме країни з помірним і холодним кліматом. Північні регіони Європи можуть опинитися в реальності, до якої вони структурно не підготовлені. Згідно з кліматичними моделями, число так званих "тропічних" днів стрімко зросте: в Ірландії — більш ніж у два рази, у Великій Британії — майже в півтора раза, а в Канаді — приблизно вдвічі.

Ситуацію ускладнює те, що інфраструктура цих держав історично проєктувалася для утримання тепла, а не для протидії спеці. Будинки, енергетичні системи та служби охорони здоров’я можуть виявитися неготовими до нових кліматичних умов. Відчутні зміни в балансі потреб між охолодженням і опаленням починаються ще до досягнення порогу глобального потепління у 1,5 °C.

За оцінками науковців, до 2050 року близько 3,8 мільярда людей — понад 40% населення планети — проживатимуть у зонах небезпечної спеки. Це значно збільшить навантаження на систему охорони здоров’я, негативно позначиться на сільському господарстві та освіті, а також може стати поштовхом до нових хвиль кліматичної міграції.

Поточні тенденції вже мають фактичне підтвердження: 2025 рік у Великій Британії став найтеплішим за всю історію метеоспостережень, а середньорічна температура суттєво перевищила кліматичну норму. Фахівці Met Office підкреслюють, що подібні аномалії є прямим наслідком антропогенного впливу на клімат.

Науковці сходяться в одному: єдиний шлях уповільнити наближення кліматичної кризи — прискорений перехід до сталого розвитку та досягнення нульового рівня вуглецевих викидів. Інакше екстремальна спека стане звичним явищем навіть у регіонах, де раніше про неї майже не думали.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  подовжена посівна, вища врожайність та розширення ареалів деяких культур — це ті позитивні наслідки, які зміна клімату приносить Україні. Водночас зменшується кількість опадів, і окремі регіони стають дедалі посушливішими. Про ці та інші виклики для сільського господарства  розповів Сергій Авраменко — доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва імені В. Юр’єва НААН.

 "При таких холодних зимах, як були раніше, пізніше вересня мало хто сіяв. Зараз через вищу температуру повітря в осінньо-зимовий період посівної кампанія озимих культур подовжився. Дехто сіє у листопаді й навіть грудні, але це така практика не розповсюджена. Плюс раніше настає весна, подовжується вегетація рослин і урожайність збільшується", – говорить про плюси потеплішання Сергій Авраменко.

 



https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15501343/Britain-uncomfortably-hot-days-UK-increase-150.html
