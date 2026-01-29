Европа "закипает" от жары: скоро в части стран жизнь будет невыносимой

Ученые из Оксфордского университета предостерегают: уже к середине XXI века привычная климатическая картина Европы и Северной Америки может претерпеть радикальные изменения.

Изменение климата (фото из открытых источников)

Территории, которые на протяжении веков ассоциировались с умеренной или прохладной погодой, все чаще будут переживать периоды изнуряющей жары и температурных экстремумов, сообщает Daily Mail.

Исследователи отмечают, что в условиях глобального потепления примерно на 2 °C наиболее резкий рост количества жарких дней ожидает именно страны с умеренным и холодным климатом. Северные регионы Европы могут оказаться в действительности, к которой они структурно не подготовлены. Согласно климатическим моделям, число так называемых "тропических" дней стремительно вырастет: в Ирландии – более чем в два раза, в Великобритании – почти в полтора раза, а в Канаде – примерно вдвое.

Ситуацию усложняет то, что инфраструктура этих стран исторически проектировалась для удержания тепла, а не для противодействия жаре. Дома, энергетические системы и службы здравоохранения могут оказаться не готовы к новым климатическим условиям. Ощутимые изменения в балансе потребностей между охлаждением и отоплением начинаются еще до достижения порога глобального потепления в 1,5 °C.

По оценкам ученых, к 2050 году около 3,8 миллиарда человек — более 40% населения планеты — будут проживать в зонах опасной жары. Это значительно увеличит нагрузку на систему здравоохранения, негативно отразится на сельском хозяйстве и образовании, а также может стать толчком к новым волнам климатической миграции.

Текущие тенденции уже имеют фактическое подтверждение: 2025 год в Великобритании стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, а среднегодовая температура существенно превысила климатическую норму. Специалисты Met Office подчеркивают, что подобные аномалии являются прямым следствием антропогенного воздействия на климат.

Ученые сходятся в одном: единственный путь замедлить приближение климатического кризиса – ускоренный переход к устойчивому развитию и достижение нулевого уровня углеродных выбросов. В противном случае экстремальная жара станет привычным явлением даже в регионах, где раньше о ней почти не думали.

"При таких холодных зимах, как были раньше, позже сентября мало кто сеял. Сейчас из-за более высокой температуры воздуха в осенне-зимний период посевной кампании озимых культур удлинился. Некоторые сеют в ноябре и даже в декабре, но это такая практика не распространена. Плюс раньше наступает весна"