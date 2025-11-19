Частина країни стане пустелею: в Україні радикально зміниться клімат

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Подовжена посівна, вища врожайність та розширення ареалів деяких культур — це ті позитивні наслідки, які зміна клімату приносить Україні. Водночас зменшується кількість опадів, і окремі регіони стають дедалі посушливішими.
Олешківські піски (фото з відкритих джерел)
Про ці та інші виклики для сільського господарства "Телеграфу" розповів Сергій Авраменко — доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва імені В. Юр’єва НААН.
Теплі зими є вигідними не лише для енергетичної сфери, а й для аграріїв. Одним із бонусів для сільського господарства став довший період посівної кампанії озимих культур.
До негативних аспектів теплих зим Авраменко відносить створення сприятливих умов для виживання шкідників. Вони легше переносять зимовий період у ґрунті або рослинних рештках та швидко розмножуються із настанням весни. Однак цю проблему, за його словами, можна відносно просто вирішити за допомогою доступних засобів захисту рослин. Натомість зменшення кількості снігу взимку і опадів загалом протягом року має значно серйозніші негативні наслідки.
Водночас Полісся, Північні області та Захід України, за словами науковця, певною мірою отримують вигоду від кліматичних змін. У цих регіонах кількість опадів стабілізувалася й більше не є надмірною. Загальне потепління також вплинуло на структуру посівів: певні культури почали вирощувати там, де раніше це було складно або взагалі неможливо.
Крім погодних умов, додаткових проблем аграрному сектору завдають бойові дії, оскільки значна кількість родючих земель "випадає" з обробітку. Це пов’язано з тим, що території поблизу лінії фронту стають непридатними для сільськогосподарських робіт і посівів.
"В перші два роки повномасштабної війни ми мали надмірну кількість опадів як раз по лінії, де йшли інтенсивні бойові дії. У 2024-2025 роках картина кардинально помінялась і ця ж зона стала найбільш посушливою. Але основна шкода від війни для сільського господарства в тому, що значні території заміновані, забруднені, в ґрунт, воду потрапляють різні токсичні речовини, важкі метали. Все це впливає на розвиток рослин і безпеку сільськогосподарської продукції", – говорить Сергій Авраменко.
Через тимчасову окупацію частини українських територій аграрний сектор зазнав значних втрат, які складно відновити. Це особливо стосується зернових, олійних та бобових культур, які традиційно становили основу українського експорту.
За словами науковця, така ситуація не спричинить нестачі продовольства в Україні, проте матиме довгостроковий негативний вплив на економіку.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що глобальне потепління до завершення століття може спричинити значні проблеми для України, адже підвищення середньорічної температури здатне призвести до затоплення великих площ. Про це "Телеграфу" повідомила голова правління Грінпіс в Україні Євгенія Засядько. Вона зазначила, що ціль утримати підвищення температури в межах +1,5°C наразі фактично недосяжна.
За словами Засядько, навіть сценарії з потеплінням на +1,5–2°C є досить амбітними, хоча науковці допускають і варіант збільшення температури до +4°C до кінця сторіччя. У зв’язку з цим громадська організація "Екодія" провела дослідження "Вода близько", у якому змоделювала, які території в Україні можуть опинитися під водою. За результатами аналізу, затоплення може охопити приблизно мільйони гектарів.