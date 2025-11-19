Часть страны станет пустыней: в Украине радикально изменится климат

Удлиненная посевная, более высокая урожайность и расширение ареалов некоторых культур — это положительные последствия, которые изменение климата приносит Украине. В то же время уменьшается количество осадков, и отдельные регионы становятся все более засушливыми.

Олешковские пески (фото из открытых источников)

Об этих и других вызовах для сельского хозяйства "Телеграф" рассказал Сергей Авраменко — доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства имени В. Юрьева НААН.

Теплые зимы выгодны не только для энергетической сферы, но и для аграриев. Одним из бонусов для сельского хозяйства стал более длительный период посевной кампании озимых культур.

"При таких холодных зимах, как были раньше, позже сентября мало кто сеял. Сейчас из-за более высокой температуры воздуха в осенне-зимний период посевной кампания озимых культур удлинился. Некоторые сеют в ноябре и даже в декабре, но это такая практика не распространена. Плюс раньше наступает весна, удлиняется плюс". потепление Сергей Авраменко.

К негативным аспектам тёплых зим Авраменко относит создание благоприятных условий для выживания вредителей. Они легче переносят зимний период в почве или растительных остатках и быстро размножаются с наступлением весны. Однако эту проблему, по его словам, можно относительно решить с помощью доступных средств защиты растений. В то же время уменьшение количества снега зимой и осадков в целом в течение года имеет значительно более серьезные негативные последствия.

"Восток и Юг Украины понемногу превращаются в субтропическую зону. Здесь мы имеем вдобавок к теплым, малоснежным зимам очень засушливый летний период. Это происходит из-за общих изменений климата. На той же Одесщине в последние годы наблюдалось недостаточное количество осадков. Если такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем, то 2000-2010, то такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. выращивать что-то можно будет разве что благодаря орошению, и сейчас без него сельское хозяйство в регионе становится малорентабельным", – говорит о нерадужных перспективах Сергей Авраменко.

Полесье, Северные области и Запад Украины, по словам ученого, в определенной степени получают выгоду от климатических изменений. В этих регионах количество осадков стабилизировалось и больше не избыточно. Общее потепление также повлияло на структуру посевов: некоторые культуры начали выращивать там, где раньше это было сложно или вообще невозможно.

"На западе Украины раньше не выращивали подсолнечник, потому что для него там было холодно и слишком влажно. Сейчас эта культура там растет и дает достаточно высокие урожаи. Вместо Херсонщины, часть которой оккупирована, бахчевые культуры, в частности, арбузы стали сажать на Харьковщине и Киевщине. На Востоке и Юге меньше стал выращивать. в этих регионах плохо влияет на урожайность других бобовых и кукурузы", – говорит о примерах изменений Сергей Авраменко.

Кроме погодных условий, дополнительные проблемы аграрному сектору оказывают боевые действия, поскольку значительное количество плодородных земель "выпадает" из возделывания. Это связано с тем, что территории вблизи линии фронта становятся непригодными для сельскохозяйственных работ и посевов.

В первые два года полномасштабной войны мы имели чрезмерное количество осадков как раз по линии, где шли интенсивные боевые действия. вещества, тяжелые металлы. Все это влияет на развитие растений и безопасность сельскохозяйственной продукции", – говорит Сергей Авраменко.

Из-за временной оккупации части украинских территорий аграрный сектор понес значительные потери, которые сложно восстановить. Это особенно касается зерновых, масличных и бобовых культур, традиционно составлявших основу украинского экспорта.

"Наши основные экспортные продукты — пшеницу, кукурузу, подсолнечник — в полном объеме заменить невозможно. Из-за того, что "выпали" топовые регионы, в которых они выращивались, в том числе полностью Луганская область, большая часть Донецкой, наполовину Запорожская и Херсонская. обстрелы, да и дроны "достают" на значительное расстояние и соответственно проводить сельскохозяйственные работы становится почти невозможным.

По словам ученого, такая ситуация не повлечет недостатка продовольствия в Украине, однако будет иметь долгосрочное негативное влияние на экономику.

"Если меньше выращиваем пшеницы, подсолнечника и т.д., снижаются поступления в бюджет, меньше получают оборотные средства фермеры, соответственно, они не могут обновлять технику, платить аренду плату за паи и т.д. Итак, основной вопрос, не прокормим мы себя или нет, потому что мы это сможем сделать в любом случае, а в том, сколько мы будем делать", а в том, сколько Сергей Авраменко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глобальное потепление к завершению века может повлечь за собой значительные проблемы для Украины, ведь повышение среднегодовой температуры способно привести к затоплению больших площадей. Об этом "Телеграфу" сообщила председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько. Она отметила, что цель удержать повышение температуры в пределах 1,5 ° C в настоящее время фактически недостижима.

По словам Засядько, даже сценарии с потеплением на 1,5–2°C достаточно амбициозны, хотя ученые допускают и вариант увеличения температуры до 4°C до конца столетия. В этой связи общественная организация "Экодия" провела исследование "Вода близко", в котором смоделировала, какие территории в Украине могут оказаться под водой. По результатам анализа, затопление может охватить около миллиона гектаров.

