Часть страны станет пустыней: в Украине радикально изменится климат

Лиля Воробьева
Удлиненная посевная, более высокая урожайность и расширение ареалов некоторых культур — это положительные последствия, которые изменение климата приносит Украине. В то же время уменьшается количество осадков, и отдельные регионы становятся все более засушливыми.
Олешковские пески (фото из открытых источников)
Об этих и других вызовах для сельского хозяйства "Телеграф" рассказал Сергей Авраменко — доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства имени В. Юрьева НААН.
Теплые зимы выгодны не только для энергетической сферы, но и для аграриев. Одним из бонусов для сельского хозяйства стал более длительный период посевной кампании озимых культур.
К негативным аспектам тёплых зим Авраменко относит создание благоприятных условий для выживания вредителей. Они легче переносят зимний период в почве или растительных остатках и быстро размножаются с наступлением весны. Однако эту проблему, по его словам, можно относительно решить с помощью доступных средств защиты растений. В то же время уменьшение количества снега зимой и осадков в целом в течение года имеет значительно более серьезные негативные последствия.
Полесье, Северные области и Запад Украины, по словам ученого, в определенной степени получают выгоду от климатических изменений. В этих регионах количество осадков стабилизировалось и больше не избыточно. Общее потепление также повлияло на структуру посевов: некоторые культуры начали выращивать там, где раньше это было сложно или вообще невозможно.
Кроме погодных условий, дополнительные проблемы аграрному сектору оказывают боевые действия, поскольку значительное количество плодородных земель "выпадает" из возделывания. Это связано с тем, что территории вблизи линии фронта становятся непригодными для сельскохозяйственных работ и посевов.
В первые два года полномасштабной войны мы имели чрезмерное количество осадков как раз по линии, где шли интенсивные боевые действия. вещества, тяжелые металлы. Все это влияет на развитие растений и безопасность сельскохозяйственной продукции", – говорит Сергей Авраменко.
Из-за временной оккупации части украинских территорий аграрный сектор понес значительные потери, которые сложно восстановить. Это особенно касается зерновых, масличных и бобовых культур, традиционно составлявших основу украинского экспорта.
По словам ученого, такая ситуация не повлечет недостатка продовольствия в Украине, однако будет иметь долгосрочное негативное влияние на экономику.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глобальное потепление к завершению века может повлечь за собой значительные проблемы для Украины, ведь повышение среднегодовой температуры способно привести к затоплению больших площадей. Об этом "Телеграфу" сообщила председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько. Она отметила, что цель удержать повышение температуры в пределах 1,5 ° C в настоящее время фактически недостижима.
По словам Засядько, даже сценарии с потеплением на 1,5–2°C достаточно амбициозны, хотя ученые допускают и вариант увеличения температуры до 4°C до конца столетия. В этой связи общественная организация "Экодия" провела исследование "Вода близко", в котором смоделировала, какие территории в Украине могут оказаться под водой. По результатам анализа, затопление может охватить около миллиона гектаров.