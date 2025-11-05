Єдина жінка за кермом сміттєвоза: відверта розмова

В Івано-Франківську лише одна жінка працює водійкою сміттєвоза. Анастасія Подужайло щодня виїжджає на маршрути, де більшість колег — чоловіки, і говорить, що головна її мета — не просто вивезти відходи, а змусити людей замислитися над тим, як вони ставляться до навколишнього середовища.

Навіщо сортувати сміття

"Мене бісить, що люди не сортують сміття. Ми приїжджаємо однією машиною — забираємо побутові відходи: їжу, органіку, а інша машина має збирати скло чи пластик. Але люди цього не розуміють — думають, що різниці немає", — каже Анастасія.

Вона розповідає, що через байдужість мешканців на сміттєзвалищах щодня стаються пожежі. Найчастіше горить пластик, який на сонці може займатися від скла чи металу, кинутого до контейнера.

"Ми не можемо стояти й сортувати те, що люди повикидали, бо ми — водії. Але через одну пляшку чи шмат скла все загоряється. Потім приїжджають пожежники, гасять. Люди не розуміють, що все починається з їхнього недбальства".

Окремо Анастасія звертає увагу на ще одну проблему — громіздке сміття, яке мешканці часто просто викидають біля баків.

"Мене дратує, коли люди викидають старі дивани, шафи. Вони економлять, щоб не викликати спеціальну машину, яка має це забрати. А потім ми мусимо якось те об’їжджати чи прибирати".

Попри все, у своїй роботі Анастасія бачить і людяність. Вона розповідає, що під час рейсів часто зустрічає ромські громади, які живуть біля сміттєзвалищ, і не може залишатися байдужою.

"Там багато дітей — маленькі, брудні, але дуже добрі. Я завжди привожу їм цукерки. Їх шкода, бо вони живуть серед сміття, яке ми ж самі створюємо".

Жінка додає, що навіть серед сміття можна знайти речі, які здатні комусь допомогти:

"Іноді люди залишають біля баків коробки з одягом, взуттям, речами — все в доброму стані. Ми такі речі не викидаємо, а відвозимо у дитячі будинки. Нехай краще комусь послужить".

Для Анастасії робота сміттєвоза — це не просто щоденна рутина, а служіння місту та людям. Вона каже, що мріє, аби українці почали відповідальніше ставитися до сортування відходів і зрозуміли: чистота починається не з двірника, а з кожного з нас.

