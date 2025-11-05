Единственная женщина за рулем мусоровоза: откровенный разговор

В Ивано-Франковске только одна женщина работает водителем мусоровоза. Анастасия Подужайло ежедневно выезжает на маршруты, где большинство коллег – мужчины, и говорит, что главная ее цель – не просто вывезти отходы, а заставить людей задуматься над тем, как они относятся к окружающей среде.

Зачем сортировать мусор

"Меня бесит, что люди не сортируют мусор. Мы приезжаем одной машиной – забираем бытовые отходы: еду, органику, а другая машина должна собирать стекло или пластик. Но люди этого не понимают – думают, что разницы нет", – говорит Анастасия.

Она рассказывает, что из-за безразличия жителей на свалках ежедневно происходят пожары. Чаще горит пластик, который на солнце может заниматься от стекла или металла, брошенного в контейнер.

"Мы не можем стоять и сортировать то, что люди выбросили, потому что мы водители. Но из-за одной бутылки или куска стекла все загорается. Потом приезжают пожарные, тушат. Люди не понимают, что все начинается с их халатности".

Отдельно Анастасия обращает внимание на еще одну проблему — громоздкий мусор, который жители часто просто выбрасывают у баков.

"Меня раздражает, когда люди выбрасывают старые диваны, шкафы. Они экономят, чтобы не вызвать специальную машину, которая должна это унести. А потом мы должны как-то объезжать или убирать".

Несмотря на все, в своей работе Анастасия видит и человечность. Она рассказывает, что во время рейсов часто встречает ромские общины, живущие возле мусорных свалок, и не может оставаться равнодушной.

"Там много детей – маленькие, грязные, но очень хорошие. Я всегда привожу им конфеты. Их жаль, потому что они живут среди мусора, который мы сами создаем".

Женщина добавляет, что даже среди мусора можно найти вещи, способные кому-то помочь:

"Иногда люди оставляют у баков коробки с одеждой, обувью, вещами – все в хорошем состоянии. Мы такие вещи не выбрасываем, а увозим в детские дома. Пусть лучше кому-нибудь послужит".

Для Анастасии работа мусоровоза – это не просто ежедневная рутина, а служение городу и людям. Она говорит, что мечтает, чтобы украинцы стали более ответственно относиться к сортировке отходов и поняли: чистота начинается не с дворника, а с каждого из нас.

