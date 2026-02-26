Більше не спалять жодної куртки: ЄС заборонив нищити непроданий одяг

Європейська комісія офіційно затвердила нові правила в межах регламенту про екодизайн для сталої продукції – Ecodesign for Sustainable Products Regulation. Документ спрямований на припинення практики знищення непроданого одягу, аксесуарів та взуття на території Європейського Союзу.

Європейська комісія заборонила знищення непроданого одягу та взуття – нові правила набирають чинності

За оцінками Європейської комісії, щороку в Європі знищують від 4% до 9% непроданих текстильних виробів ще до того, як їх хтось одягне. Наслідки масштабні: такі відходи генерують близько 5,6 млн тонн викидів CO₂ на рік. Це співставно з річними викидами цілої Швейцарії у 2021 році. Лише у Франції щороку знищують непроданої продукції на приблизно 630 млн євро, а в Німеччині утилізують майже 20 млн повернутих товарів.

Нові правила зобов’язують компанії розкривати інформацію про обсяги непроданих споживчих товарів, які вони утилізують як відходи. Європейський Союз також вводить пряму заборону на знищення непроданого одягу, взуття та аксесуарів до них.

Водночас регламент передбачає винятки. Знищення буде дозволене лише у чітко визначених випадках – зокрема з міркувань безпеки або якщо продукція серйозно пошкоджена. Контроль за виконанням вимог здійснюватимуть національні органи держав-членів.

Закон про імплементацію вводить стандартизований формат звітності для підприємств. Компанії повинні будуть регулярно надавати дані про кількість утилізованих непроданих товарів. Це має створити прозору систему, де знищення стане винятком, а не бізнес-моделлю.

Заборона для великих компаній почне діяти з 19 липня 2026 року. Для середнього бізнесу аналогічні обмеження набудуть чинності з 2030 року. Вимоги щодо розкриття інформації вже застосовуються до великого бізнесу, а середні компанії почнуть звітувати з 2030 року. Повноцінна дія нових стандартів розкриття інформації стартує з лютого 2027 року, щоб дати бізнесу час адаптуватися.

Європейська комісія рекомендує підприємствам переглянути підходи до управління запасами та обробки повернень. Серед альтернатив – перепродаж, відновлення, благодійні передачі або повторне використання товарів. Мета – перехід до більш замкнутої економіки, де ресурси використовуються максимально ефективно.

Нові правила можуть суттєво змінити ринок моди в Європі. Компаніям доведеться переглянути логістику, прогнозування попиту та політику повернень. Водночас споживачі та екологічні організації вже називають рішення історичним кроком у боротьбі з надвиробництвом і марнотратством у fashion-індустрії.

