Полювання в аеропорту Боготи: у Колумбії затримали росіянина, якого США звинувачують у підготовці замовних убивств у Європі
commentss НОВИНИ Всі новини

Полювання в аеропорту Боготи: у Колумбії затримали росіянина, якого США звинувачують у підготовці замовних убивств у Європі

42-річного громадянина Росії взяли під варту в аеропорту Боготи одразу після прильоту рейсу Turkish Airlines.

26 лютого 2026, 15:16
Автор:
avatar

Проніна Анна

У столиці Колумбії Боготі затримали громадянина Росії Дениса Алімова, якого Сполучені Штати оголосили у міжнародний розшук. За даними іспанського видання El Pais, арешт відбувся 24 лютого в міжнародному аеропорту Боготи одразу після прибуття рейсу Turkish Airlines.

За інформацією правоохоронців, Алімов планував продовжити подорож до Картахени – популярного туристичного міста на узбережжі Карибського моря. Однак одразу після проходження прикордонного контролю його затримали співробітники Інтерполу спільно з Управлінням кримінальних розслідувань Колумбії DIJIN. У заяві силових структур зазначено, що операція з виявлення підозрюваного була підготовлена заздалегідь, оскільки існували припущення, що він може скористатися підробленими документами для уникнення арешту.

Згідно з матеріалами розслідування, проведеного у США, 42-річний Алімов у період з жовтня 2024 року по березень 2025 року нібито брав участь у змові з метою організації викрадення та вбивства двох відомих європейських діячів. Імена потенційних жертв у судових документах не розголошуються.

Полювання в аеропорту Боготи: у Колумбії затримали росіянина, якого США звинувачують у підготовці замовних убивств у Європі - фото 2

Американські слідчі стверджують, що підозрюваний оплатив близько 60 тисяч доларів витрат найманців та пообіцяв виплатити по 1,5 мільйона доларів за кожне завершене вбивство. Йдеться не лише про підготовку злочину, а й про фінансування та координацію дій виконавців, що стало підставою для серйозних обвинувачень.

Один із імовірних спільників Алімова був затриманий у березні 2025 року в Нью-Йорку. Після цього сам росіянин став фігурантом кримінальної справи, яку розглядав федеральний суд Південного округу штату Нью-Йорк. 18 грудня суд видав ордер на його арешт за обвинуваченнями у змові з метою викрадення та вбивства, а також у наданні матеріальної підтримки терористам.

Наразі вирішується питання щодо подальших юридичних процедур, зокрема можливої екстрадиції до США. Колумбійська сторона підтвердила факт затримання та заявила про співпрацю з міжнародними партнерами.

Справу розглядають як одну з резонансних у контексті міжнародної безпеки. Затримання в транзитному пункті під час перельоту підкреслює координацію між країнами у справах, що стосуються потенційних загроз за межами національних кордонів.

