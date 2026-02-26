У столиці Колумбії Боготі затримали громадянина Росії Дениса Алімова, якого Сполучені Штати оголосили у міжнародний розшук. За даними іспанського видання El Pais, арешт відбувся 24 лютого в міжнародному аеропорту Боготи одразу після прибуття рейсу Turkish Airlines.

У Колумбії за запитом США затримали Дениса Алімова, підозрюваного у змові щодо замовних убивств

За інформацією правоохоронців, Алімов планував продовжити подорож до Картахени – популярного туристичного міста на узбережжі Карибського моря. Однак одразу після проходження прикордонного контролю його затримали співробітники Інтерполу спільно з Управлінням кримінальних розслідувань Колумбії DIJIN. У заяві силових структур зазначено, що операція з виявлення підозрюваного була підготовлена заздалегідь, оскільки існували припущення, що він може скористатися підробленими документами для уникнення арешту.

Згідно з матеріалами розслідування, проведеного у США, 42-річний Алімов у період з жовтня 2024 року по березень 2025 року нібито брав участь у змові з метою організації викрадення та вбивства двох відомих європейських діячів. Імена потенційних жертв у судових документах не розголошуються.

Американські слідчі стверджують, що підозрюваний оплатив близько 60 тисяч доларів витрат найманців та пообіцяв виплатити по 1,5 мільйона доларів за кожне завершене вбивство. Йдеться не лише про підготовку злочину, а й про фінансування та координацію дій виконавців, що стало підставою для серйозних обвинувачень.

Один із імовірних спільників Алімова був затриманий у березні 2025 року в Нью-Йорку. Після цього сам росіянин став фігурантом кримінальної справи, яку розглядав федеральний суд Південного округу штату Нью-Йорк. 18 грудня суд видав ордер на його арешт за обвинуваченнями у змові з метою викрадення та вбивства, а також у наданні матеріальної підтримки терористам.

Наразі вирішується питання щодо подальших юридичних процедур, зокрема можливої екстрадиції до США. Колумбійська сторона підтвердила факт затримання та заявила про співпрацю з міжнародними партнерами.

Справу розглядають як одну з резонансних у контексті міжнародної безпеки. Затримання в транзитному пункті під час перельоту підкреслює координацію між країнами у справах, що стосуються потенційних загроз за межами національних кордонів.

Читайте також в "Коментарях", що у Кремлі зробили заяву про дату закінчення війни проти України.