Охота в аэропорту Боготы: в Колумбии задержан россиянин, обвиняемый США в подготовке заказных убийств в Европе

В столице Колумбии Боготе задержан гражданин России Денис Алимов, которого Соединенные Штаты объявили в международный розыск. По данным испанского издания El Pais , арест произошел 24 февраля в международном аэропорту Боготы сразу после прибытия рейса Turkish Airlines.

В Колумбии по запросу США задержали Дениса Алимова, подозреваемого в сговоре по заказным убийствам

По информации правоохранителей, Алимов планировал продолжить путешествие в Картахену – популярный туристический город на побережье Карибского моря. Однако после прохождения пограничного контроля его задержали сотрудники Интерпола совместно с Управлением уголовных расследований Колумбии DIJIN. В заявлении силовых структур указано, что операция по выявлению подозреваемого была подготовлена заранее , поскольку существовали предположения, что он может воспользоваться поддельными документами во избежание ареста.

Согласно материалам расследования, проведенного в США, 42-летний Алимов в период с октября 2024 по март 2025 якобы участвовал в сговоре с целью организации похищения и убийства двух известных европейских деятелей. Имена потенциальных жертв в судебных документах не разглашаются.

Американские следователи утверждают, что подозреваемый оплатил около 60 тысяч долларов расходов наемников и пообещал выплатить по 1,5 миллиона долларов за каждое завершенное убийство. Речь идет не только о подготовке преступления, но и о финансировании и координации действий исполнителей , что стало основанием для серьезных обвинений.

Один из вероятных сообщников Алимова был задержан в марте 2025 года в Нью-Йорке. После этого сам россиянин стал фигурантом уголовного дела, рассматриваемого федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. 18 декабря суд выдал ордер на его арест по обвинениям в сговоре с целью похищения и убийства, а также в предоставлении материальной поддержки террористам.

В настоящее время решается вопрос о дальнейших юридических процедурах, в частности возможной экстрадиции в США. Колумбийская сторона подтвердила факт задержания и заявила о сотрудничестве с международными партнерами.

Дело рассматривают как одно из резонансных в контексте международной безопасности. Задержание в транзитном пункте при перелете подчеркивает координацию между странами по делам, касающимся потенциальных угроз за пределами национальных границ .

